Anwohner vereitelt Diebstahl von Ferrari-Rädern in Essen

Zwei Unbekannte haben in einer Tiefgarage in Essen-Kettwig die Räder eines Ferrari stehlen wollen. Doch ein Anwohner konnte die Tat vereiteln.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der 23-Jährige am Montagmorgen gegen 3.50 Uhr auf dem Weg zu seinem Wagen, als er Licht in einer Tiefgarage am Kettwiger Ruhrbogen sah. Kurz darauf erkannte er, dass sich zwei Männern an dem Ferrari zu schaffen machten. Drei Räder waren bereits abmontiert.

Als die beiden Verdächtigen den Zeugen erblickten, liefen sie spontan in unterschiedliche Richtungen davon. Einer der mutmaßlichen Diebe versuchte zunächst durch eine Tür zu fliehen. Da sie aber verschlossen war, machte er kehrt, um den 23-Jährigen mit einem Werkzeug zu attackieren.

Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz

Anschließend flohen beide Männer über einen Notausgang in unbekannte Richtung, dabei wurde ein lauter Alarm ausgelöst. Trotz einer sofortigen Fahndung, die auch von einem Hubschrauber unterstützt wurde, konnte das Duo entkommen

Die beiden Unbekannten sind zwischen 23 und 25 Jahre alt sowie 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Sie waren schwarz gekleidet, sahen „deutsch“ aus, unterhielten sich aber in einer fremden Sprache. Einer der Männer soll eine silberne Metallkette, Handschuhe und weiße Lacoste-Schuhe getragen haben. Sein Komplize hatte eine rote Kappe auf dem Kopf.

Das zuständige Kriminalkommissariat 32 der Polizei Essen ermittelt und sucht Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben. Möglicherweise hat der laute Alarm Anwohner aus dem Schlaf geschreckt. Hinweise werden unter der der Rufnummer 0201/829-0 erbeten.

