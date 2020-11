Anwohner entdeckt ausgesetzte Würgeschlangen in Essen

Essen. Zwei Schlangen sind in einer Styroporbox in Kettwig entdeckt worden. Anwohner alarmierte die Polizei. Feuerwehr brachte Reptilien ans Tierheim.

Ein wohl skrupelloser Tierhalter hat in Essen-Kettwig zwei Würgeschlangen in einer Styroporbox ausgesetzt. Ein Anwohner fand die Reptilien am Sonntag gegen 10.40 Uhr in einem Gebüsch an der Ecke Im Teelbruch/Hafkesdell und alarmierte die Polizei.

Wie deren Sprecher Peter Elke am Montag sagte, benachrichtigten die Beamten wiederum die Feuerwehr. Mit einem Fahrzeug des städtischen Tiefbauamtes holte ein Feuerwehrmann die Schlangen ab und brachte sie ins Tierheim an der Grillostraße.

Nach Rücksprache mit dessen Mitarbeiterinnen konnte Feuerwehrsprecher Mike Filzen beruhigen: Die Tiere seien wohlauf. Es sei noch unklar, ob es sich bei den 80 bis 90 Zentimetern langen Exemplaren um Pythons oder Boas handele.

Wer die Reptilien ausgesetzt haben könnte, ist bislang nicht bekannt. (j.m.)

