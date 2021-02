Ansturm auf Nachhilfe-Hotline für Schüler: Aktion verlängert

Essen. Die telefonische Nachhilfe für Schüler des „Zukunft Bildungswerks“ kommt so gut an, dass die Aktion verlängert wird.

Das „Zukunft Bildungswerk“ verlängert wegen der überraschend hohen Nachfrage seine Nachhilfe-Hotline für Schülerinnen und Schüler. Die gemeinnützige Initiative hatte Mitte Januar damit begonnen, Kindern und Jugendlichen, die im „Home Schooling“ überfordert sind, telefonische Hilfestellungen anzubieten.

Die Nachhilfe wird äußerst rege in Anspruch genommen: „Uns erreichen täglich etwa 40 bis 60 Schüler aus 47 deutschen Städten“, berichtet Turgay Tahtabaş, der Gründer des „Zukunft Bildungswerks“. Das Bildungswerk leistet normalerweise Schülerhilfe in eigens dafür angemieteten Räumen, vor allem im Essener Norden.

Hotline ist mit Lehramts-Studenten besetzt

15 Lehramts-Studenten säßen mittlerweile an der Hotline, seien auch auf türkisch und arabisch sprechende Schüler eingestellt und nähmen Fragen von Schülern jeder Altersgruppe entgegen, sagt Samer Farhat, die Projektleiterin. Eigentlich sollte die telefonische Nachhilfe nur bis Mitte Februar laufen, doch wegen der großen Nachfrage habe man sich zu einer Verlängerung entschieden – zunächst bis Ende des Monats. „Dann sehen wir weiter.“ Die Nachricht von der Hotline sei durch soziale Medien so stark verbreitet worden, dass längst auch Schüler aus anderen Bundesländern anriefen. „Mit unserem Angebot“, resümmiert Tahtabaş, „haben wir einen Nerv getroffen.“

Zur Person: Turgay Tahtabaş Der Gründer des „Zukunft Bildungswerks“, Turgay Tahtabaş, ist in Essen kein Unbekannter. Über den ehemaligen Müllmann, der in Karnap wohnt und mit seiner Bildungsinitiative vor allem im Essener Norden mittlerweile stark vernetzt ist, ist schon häufiger berichtet worden. Für sein Bildungs-Engagement ist Turgay Tahtabaş im August 2018 mit dem Landesverdienstorden NRW ausgezeichnet worden.

Weil auch viele Medien überregional über die Initiative berichtet haben, hätten sich auch neue Sponsoren und Förderer gemeldet, die die Aktion mit Geld unterstützen. Auch das macht eine Verlängerung möglich.

Was Schüler benötigen, um die Nachhilfe in Anspruch nehmen zu können, sei lediglich ein Smartphone, auf das WhatsApp installiert ist. Man könne Hilfe in sämtlichen Fächern anbieten, sagt Tahtabaş; „auch in Latein oder Physik“.

Auch die Ehrenamt Agentur bietet Nachhilfe an und sucht noch Freiwillige

Längst findet die Aktion Nachahmer, wenn auch in abgewandelter Form: Eine „ehrenamtliche Lernhilfe“ hat jetzt auch die Essener Ehrenamt-Agentur gestartet, die noch Freiwillige sucht, die Schülern Unterstützung anbieten möchten. Das Angebot richtet sich an Schüler von Klasse eins bis sechs in den Fächern Deutsch und Mathe. „Gesucht werden hierfür Engagierte, die nach dem Tandemprinzip regelmäßig einem Kind aus der Nachbarschaft beim Lernen zur Seite stehen möchten“, berichtet die Ehrenamt Agentur. „Besonders wichtig ist das persönliche Vertrauensverhältnis. Wir schauen genau, welche großen und kleinen Lernfreunde zueinanderpassen könnten und beziehen die Eltern verantwortungsvoll mit ein.“

Wer mitmachen möchte, kann sich telefonisch (0201 839 149 0) oder per Mail (info@ehrenamtessen.de) bei der Ehrenamt Agentur Essen melden.

