Anspruch auf Wohngeld? Essener Fachleute bieten Sprechstunde

Essen. Deutlich mehr Menschen haben neuerdings Anspruch auf Wohngeld. Die Caritas-SkF-Essen hilft Ratsuchenden nun, einen Wohngeldantrag zu stellen.

Neuerdings haben mehr Bürger und Bürgerinnen einen Anspruch auf Wohngeld. Darum bietet die Caritas-SkF-Essen gemeinsam mit dem Allbau als Essens größtem Wohnungsanbieter jetzt in verschiedenen Stadtteilen wöchentliche Beratungen an. Die Fachleute prüfen mit den Ratsuchenden, ob ein Anspruch auf (mehr) Wohngeld besteht.

Mit dem neuen Wohngeld möchten die Bundesregierung und die Länder angesichts steigender Energiepreise Haushalte mit niedrigem Einkommen unterstützen. Gezahlt wird es an Haushalte, deren Einkommen knapp oberhalb der Grundsicherungsgrenze liegt. Mit der Reform des Wohngeldes zum 1. Januar 2023 haben nun mehr Haushalte die Möglichkeit, Wohngeld zu erhalten und höhere Beträge zu bekommen.

Essener Wohngeldberatung ist kostenlos

Die Caritas-SkF-Essen weist darauf hin, dass neben Mietern auch Eigentümer mit geringem Einkommen und Menschen in Pflegeheimen die Möglichkeit haben, den staatlichen Zuschuss zu den Wohnkosten zu beantragen. Die Höhe des Wohngeldes berechnet sich nach der Anzahl der Haushaltsmitglieder, der Miete oder der finanziellen Belastung bei selbst genutztem Wohneigentum sowie dem Gesamteinkommen der Haushaltsmitglieder.

Die kostenlose Beratung von Caritas-SkF und Allbau findet wöchentlich an vier Standorten statt. Die Mitarbeiter prüfen den Anspruch und helfen auch bei der Antragstellung. Ratsuchende sollten Einkommens- oder Rentennachweis aller Personen im Haushalt sowie den aktuellen Mietvertrag mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Hier finden die Sprechstunden statt: Allbau-Punkt, Ackerstraße 19 in Gerschede: montags, 16 bis 18 Uhr; Allbau-Punkt, Keplerstraße 81 in Holsterhausen: mittwochs, 16 bis 18 Uhr; Treffpunkt Süd, Bäuminghausstraße 64 in Altenessen: mittwochs, 16 bis 18 Uhr; Treffpunkt Graffweg 9 in Steele: Sprechstunde donnerstags, 16 bis 18 Uhr.

