Polizei und Medienvertreter stehen am 28. April 2022 vor dem Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck: Ein 16-jähriger hatte einen Anschlag auf die Schule geplant.

Essen. Wegen Anschlagsplänen wurde ein Schüler auf Bewährung verurteilt. Nun soll gegen ihn neu ermittelt werden: Es gehe um Tausende Missbrauchsfotos.

Gegen den Jugendlichen, der Anfang des Jahres wegen eines geplanten Anschlags auf das Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck verurteilt wurde, ermittle die Staatsanwaltschaft erneut, berichtet das Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Diesmal gehe es offenbar um Fotos und Videos von sexuellem Missbrauch.

Wie berichtet, war der 17-jährige Schüler vom Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf am 10. Februar 2023 zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Urteil wurde zeitnah rechtskräftig, da keine der Prozessparteien fristgerecht Rechtsmittel einlegte. Für Irritationen hatte es gleichwohl gesorgt: In der Wohnung des Jungen, der Ende April 2022 festgenommen wurde, hatte die Polizei neben diversen Waffen auch antisemitische und ausländerfeindliche Manifeste gefunden. Zu dem Großeinsatz mit Spezialkräften, der womöglich eine schwere Amoktat verhinderte, war es nur gekommen, weil Mitschüler einer Lehrerin anvertraut hatten, dass der damals 16-jährige von Anschlagsplänen erzähle.

Polizei fand Schusswaffen, Schlagringe, Macheten, Armbrüste, Teile für den Bombenbau

Polizeieinsatz am 28. April 2022 in der Wohnung, in der der 16-jährige Tatverdächtige bei seinen Eltern wohnte. Bei dem Schüler wurden antisemitische und rassistische Manifeste sowie ein ganzes Waffenarsenal gefunden. Foto: Fabian Strauch / dpa

Neben einem umfangreichen Waffenarsenal stellten die Ermittler damals auch den Computer des Jugendlichen sicher, auf dem sich Pamphlete fanden, in denen er sich als „patriotischer Streiter der reinen weißen Rasse“ beschrieb, der mit einem „Massaker Aufsehen, Angst und Schrecken“ auslösen werde. Doch das war offenbar nicht alles strafrechtlich relevante: „Bei der Auswertung seinerzeit sichergestellter Datenträger stießen die Ermittler auf 11.000 Fotos und 400 Videos mit mutmaßlich kinder- und jugendpornografischen Inhalten“, schreibt der „Spiegel“ in seiner Ausgabe von Samstag (9.9.). Nun ermittle die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft wegen der sichergestellten Dateien, „die wohl den Missbrauch Minderjähriger zeigen“.

Erst im Februar dieses Jahres war der 17-Jährige wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Verbindung mit Verstößen gegen das Waffengesetz verurteilt worden: In seinem Zimmer hatte man Teile für den Bombenbau, Schusswaffen, Schlagringe, Messer, Macheten, Armbrüste, Luftdruck- und Schreckschusswaffen gefunden. Er hätte großes Unheil anrichten können. Die Bundesanwaltschaft hatte daher drei Jahre Haft ohne Bewährung gefordert.

Bewährungsstrafe sorgte für Irritationen in der Schulgemeinschaft

„Hat man sich auch Gedanken um die Opfer gemacht?“, fragte der damalige Leiter des Don-Bosco-Gymnasiums Lothar Hesse nach der Bewährungsstrafe gegen einen 17-Jährigen, der einen Anschlag auf die Schule geplant hatte. Viele Schüler seien traumatisiert. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Doch der Staatsschutzsenat des OLG Düsseldorf verhängte eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren – und ließ einige Eltern und Schüler ratlos zurück. Die Schulgemeinschaft sei aufgewühlt, sagte der damalige Leiter des Don-Bosco-Gymnasiums, Lothar Hesse. Auch wenn das Attentat verhindert worden sei, litten viele Schüler unvermindert unter dem Geschehen: „Hat man sich auch Gedanken um die Opfer gemacht?“, fragte Hesse.

Eine Gerichtssprecherin wies damals darauf hin, dass sich die Strafe nach dem vom Erziehungsgedanken geprägten Jugendstrafrecht richte: „Auch hat der Senat zugunsten des Angeklagten berücksichtigt, dass er bisher nicht vorbestraft ist, geständig war und bereit ist, sich einer Therapie zu unterziehen.“

Jugendlicher entschuldigte sich in einem Brief an die Schule für die Anschlagspläne

„Ich glaube, von ihm werden wir nichts mehr hören, was Strafrechtliches betrifft“, sagte Verteidiger Andreas Wieser über seinen 17-Jährigen Mandanten, der einen Anschlag auf das Essener Don-Bosco-Gymnasium geplant hatte. Das Bild entstand beim Prozessauftakt am Oberlandesgericht in Düsseldorf. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Sein Verteidiger Andreas Wieser verwies damals darauf, dass der Jugendliche seit der Festnahme in Untersuchungshaft gesessen habe und auch nach der Urteilsverkündung keineswegs auf freien Fuß komme: Er müsse sich umgehend in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie begeben und später auch an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehmen. Drei Jahre lang müsse sich der Jugendliche an die umfassenden Bewährungsauflagen halten. Die Gerichtssprecherin betonte, dass die Dauer des Psychiatrie-Aufenthaltes vom Behandlungserfolg abhänge.

Andreas Wieser war damals zuversichtlich, was diesen Erfolg angehe: „Ich glaube, von ihm werden wir nichts mehr hören, was Strafrechtliches betrifft.“ Als ermutigendes Zeichen konnte man werten, dass sich der Schüler im Mai 2023 in einem Brief an seine frühere Schule für sein Handeln entschuldigte. Eine Stellungnahme des Rechtsanwaltes zu den neuen Vorwürfen konnten wir zunächst nicht erhalten.

