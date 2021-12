Anonym, aber unvergessen: 2677 „unbedachte“ Essener beerdigt

Essen. Seit 2012 mussten 2677 „Unbedachte“ von Amts wegen bestattet werden, weil keiner sich um sie kümmerte. OB erhielt jetzt ein Gedenkbuch mit Namen.

Die jüngste Verstorbene wurde nur sieben Tage alt, die älteste starb im Alter von 105 Jahren: Im Rahmen einer öffentlichen Zeremonie haben die christlichen Kirchen jüngst Oberbürgermeister Thomas Kufen in der Marktkirche ein Gedenkbuch mit den Namen von 2677 „Unbedachten“ übergeben. Unbedachte – das sind Menschen, die in den vergangenen neun Jahren auf Veranlassung des städtischen Ordnungsamtes ohne Trauerfeier und anonym bestattet werden mussten, weil niemand da war, der für eine würdige Verabschiedung sorgen konnte.

Nach Köln war Essen die zweite Stadt, die sich um die „Unbedachten“ kümmerte

An jedem zweiten Dienstag im Monat erinnern die christlichen Kirchen und die Stadt Essen in einem Gedenkgottesdienst gemeinsam an die Unbedachten. Im Gottesdienst werden die Namen der Verstorbenen verlesen und für jeden von ihnen wird dabei eine Kerze entzündet. Die Andacht findet jährlich wechselnd im Dom und in der Marktkirche statt. Essen war im Jahr 2008 nach Köln die zweite Stadt, die diese neue Gedenktradition ins Leben rief, an der jeweils ein Seelsorger jeder Konfession teilnimmt.

Zu Anfang hatten sich mehrere Krankenhausseelsorger und der kürzlich verstorbene Pfarrer Gerd Belker, seinerzeit Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Essen (ACK), für diese Initiative eingesetzt – in der Marktkirche erinnerte Pfarrer Fritz Pahlke an diese Anfänge. Anlass für ihre Initiative war seinerzeit die steigende Zahl von Menschen, die ohne Angehörige sterben und deshalb anonym beerdigt werden müssen.

„Um den völlig anonym beigesetzten Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein Gedenken über ihren Tod hinaus zu bewahren, entstanden die Essener Gedenkgottesdienste für die Unbedachten: für alle, die ohne Nennung ihres Namens, ohne Gebet und Geleit beigesetzt werden“, erklären die Kirchen im Vorwort des Gedenkbuches.

Bewegend, wenn für jeden Unbedachten an der Osterkerze ein Licht entzündet wird

Die Verstorbenen „haben unter uns gelebt, gewohnt und gearbeitet. Ihr Vermächtnis hört mit ihrem Tod nicht auf“, heißt es weiter. Und: „Es ist immer neu bewegend, wenn ihre Namen im Gottesdienst genannt werden und den Raum füllen, wenn für jeden und jede von ihnen an der Osterkerze ein Licht entzündet wird. Das Licht der Hoffnung auf Gottes Leben in Fülle schenkt Trost und Ermutigung.“

Als Oberbürgermeister sei es ihm ein wichtiges Anliegen, dass die Unbedachten einen würdevollen Abschied erhielten, erklärte Thomas Kufen bei der Übergabe des Gedenkbuches. Ob es bei der Erinnerung an ein gelebtes Leben bleibe oder es eine Bestimmung des Menschen über dessen Tod hinaus gebe, sei aus seiner Sicht nicht ausschlaggebend: „Die Gedenkgottesdienste tragen zu jenem symbolischen Band bei, das sich ausnahmslos um alle Mitglieder unserer Stadtgesellschaft legen soll.“

Wie schon das erste Gedenkbuch, das die Namen von 1078 „Unbedachten“ aus den Jahren 2008 bis 2011 enthält, wird auch das zweite im Essener Stadtarchiv aufbewahrt und dort zugänglich sein.

Totengedenken gilt als eines der wichtigsten Teile der „christlichen DNA“

Das Gedenken an die Toten sei „einer der wichtigsten Teile der christlichen DNA“ und gerade deshalb sei das Gedenken an die Unbedachten den Kirchen ein so großes Bedürfnis, sagte Stadtdechant Jürgen Schmidt. Zwar gebe es in den beiden großen Konfessionen, auch im kirchlichen Jahreskalender, unterschiedliche Traditionen des Totengedenkens. „Aber die Überzeugung, dass kein Leben ins Leere laufen darf, verbindet uns und führt uns zu dieser besonderen Form und einer gemeinsamen Liturgie zusammen.“

Superintendentin Marion Greve bekräftigte diese Haltung: „Mit unserem Gedenken drücken wir die Überzeugung aus, dass jeder Mensch, unabhängig von seiner Geschichte, seiner Herkunft oder seinen Einstellungen, letztendlich ein Geschöpf Gottes ist und auch über den Tod hinaus bleibt.“ Der Gedanke, dass kein Name unvergessen sei, tröste und stärke die Gemeinschaft gleichermaßen.

