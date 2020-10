Ann-Cathrin Sudhoff: vom „Großstadtrevier“ zurück nach Essen

Essen. Heimspiel für Ann-Cathrin Sudhoff: Sie ist „Die Neue“ im Rathaus-Theater. Dabei hat der TV-Star schon zu Schulzeiten in Essen Theater gemacht.

„Die Neue“ ist Ann-Cathrin Sudhoff derzeit nur auf der Bühne des Rathaus-Theaters. In Essen hingegen ist die Schauspielerin ein vertrautes Gesicht. Hier ist die 48-Jährige aufgewachsen, ihr Abitur hat sie am Helmholtz-Gymnasium gemacht. Der Auftritt in der Komödie „Die Neue“ aber ist das erste echte Heimspiel nach langer Zeit. Ann-Cathrin Sudhoff hat sich sehr auf das Gastspiel im Rathaus-Theater und das Wiedersehen mit vielen alten Freunden gefreut. Auch wenn Corona für eine Premiere unter erschwerten Bedingungen gesorgt hat. Und dem Gastspiel, das eigentlich bis zum 22. November geplant ist, nun vermutlich ein abruptes Ende beschert.

Pferdenärrin: Während des Gastspiels in Essen hat Ann-Cathrin Sudhoff ihr Pferd auf einem Werdener Reiterhof untergebracht.

Für die Spielzeit in Essen ist Ann-Cathrin Sudhoff wieder im Elternhaus eingezogen. Vor den Vorstellungen kann sie nun den Vater bekochen, während sich die eigene Mutter in Hamburg um die drei Enkel kümmert. Die Monate des ersten Lockdowns hat die Schauspielerin und dreifache Mutter vor allem mit Homeschooling verbracht. Der älteste Sohn hat gerade das Abitur gemacht. Die zwei jüngeren Mädchen sind etwa in dem Alter von Conni, der jungen Kinderbuchheldin, der Ann-Cathrin Sudhoff in den Hörbüchern als Erzählerin seit vielen Jahren ihre helle Stimme leiht.

So quicklebendig, jung und mitreißend wie in den Geschichten der Kinder- und Jugendbuchreihe klingt die 48-Jährige auch im Gespräch. Der Optimismus, den sie ausstrahlt, hat sie schließlich auch auf die Bühne gebracht. Zuerst in der Spielschar am Helmholtz-Gymnasium. Ihre erste Schauspielausbildung hat sie Ende der 1980er Jahre während des Austauschjahres in den USA, einem College in Virginia, bekommen. Anschließend ging es zum Schauspielstudium an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Mit dem Diplom in der Tasche ist Sudhoff Mitte der 1990er durchgestartet. Zuerst am Theater Halle und vielen anderen Bühnen. Erste Fernsehauftritte gab’s in der Sat.1-Fernsehserie „Die Rote Meile“. Als Streifenpolizistin Svenja Menzel wurde Sudhoff 2004 dann an der Seite von Jan Fedder in der ARD-Fernsehserie „Großstadtrevier“ einem breiten Publikum bekannt.

Großstadtrevier: Sie war die Streifenpolizistin Svenja Menzel an der Seite von Jan Fedder

Ein Jahr zog sie die Uniform an, dann hat sie sich wieder aus dem Polizeidienst verabschiedet. Auch wenn sie heute weiß, dass so eine feste Serienrolle „ein Sechser im Lotto ist“. Doch Ann-Cathrin Sudhoff ist viel zu beweglich, um sich nur einer Figur zu verschreiben. Die passionierte Reiterin mag neue Herausforderungen und ist glücklich darüber, „zu der Gruppe von Schauspielern zu gehören, die von ihren Jobs leben können“. Vor allem ein Stück hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder gespielt. Die Bühnenadaption des Glattauer-Romans „Gut gegen Nordwind“. In dem E-Mail-Pingpong spielt sie zusammen mit Ralf Bauer. Das Boulevard-Theater ist ihr nicht fremd, auch wenn die Lust an der Auseinandersetzung mit Sprache, mit Goethe und Schiller doch einmal ausschlaggebend für die Berufswahl war.

Ann-Cathrin Sudhoff und Isa Weiss in „Die Neue“. Foto: Dennis Haentzschel

Inzwischen trifft man Ann-Cathrin Sudhoff an vielen renommierten Boulevard-Bühnen, der Komödie am Kurfürstendamm, dem Winterhuder Fährhaus und erstmals eben im Rathaus-Theater. „Gutes, nicht subventioniertes Theater muss entweder total berühren oder richtig gut unterhalten“, findet die Schauspielerin. Deshalb hat ihr die Komödie von Eric Assous auch so sehr zugesagt. Als „Die Neue“ beschert sie dem wohlhabenden Senior Rotger mächtig Herzklopfen - und am Ende sogar noch einmal Nachwuchs, während die älteren Söhne alles andere als erfreut über die neue Frau in Papas Leben sind.

Die französische Komödie ist ein funkelndes Stück Gesellschafts- und Familiensatire, doch unter Corona-Vorgaben musste vieles gestrichen werden, was sonst zum Beziehungsspiel gehört: Tänze, Küsse, Berührungen. Immerhin sehr zur Freude der eigenen Tochter. „Die findet das schlimm, wenn ich nicht den Papa küsse“, lächelt Sudhoff.

„Theater ist auch dazu da, beklemmende Situationen für Momente zu vergessen“

„Die Neue“ in neuer Besetzung Vor dem Auftritt in Essen wurde „Die Neue“ Anfang des Jahres im Düsseldorfer Theater an der Kö mit großem Erfolg gezeigt. Dann kam der Lockdown.

Im Rathaus-Theater sind die Vorstellungen mit Ann-Cathrin Sudhoff und Gisbert-Peter Terhorst, der für Peter Bongartz eingesprungen ist, eigentlich bis zum 22. November geplant. Aktuelle Infos unter www.theater-im-rathaus.de und Tel. 0201-24 555 55.

Sudhoffs Partner ist ebenfalls Schauspieler. Im nächsten Jahr sind beide in Hamburg in Ferdinand von Schirachs jüngstem Theatererfolg „Gott“ verpflichtet. Wie in Schirachs Vorgängerstück „Terror“ sollen auch hier die Zuschauer am Ende über Recht und Unrecht entscheiden. Nachdem Dirk Hoener die Rolle des Rechtsanwalts Biegler gespielt hat, wird Sudhoff den Part übernehmen – als Rechtsanwältin. So viel Rollenteilung ist selten.

Auch wenn die gebürtige Essenerin und Wahl-Hamburgerin noch nicht absehen mag, was Corona den Künstlern in den kommenden Monaten beschert. „Als freie Schauspieler kennen wir das Auf und Ab, allerdings nicht so lange.“ Wenn ein neuerlicher Lockdown nun wieder auf Sicht für geschlossene Bühnen sorgt, sei das eine schwierige Entwicklung, findet Sudhoff: „Das Theater ist ja auch dazu da, beklemmende Situationen für Momente mal zu vergessen. Lachen ist immer gut!“

