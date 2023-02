Anmeldungen Essener Schulen: Erste Analyse und alle Zahlen

Wieder stark nachgefragt: die Essener Realschulen, hier Lena Ising (2. Realschul-Rektorin) von der Elsa-Brändström-Realschule in Bergerhausen bei einem Aufnahmegespräch am Freitag.

Essen. Was bedeutet der Anmelderekord am Rüttenscheider Wächtler-Gymnasium? Welche Schulen enttäuschen? Alle Zahlen auf einen Blick.

Was bedeuten die Anmeldezahlen für die einzelnen, weiterführenden Schulen in Essen fürs Schuljahr 23/24 im Einzelnen? Eine Analyse.

Gymnasien

So erfreulich für das Maria-Wächtler-Gymnasium der fulminante Anmelderekord von 227 auch ist – die Schule wird viele Absagen erteilen müssen. Seit Jahren erfreut sich die Rüttenscheider Schule, die auch nach der Wieder-Einführung von „G9“ an ihrem Ganztagskonzept festhielt, ausgesprochen großer Beliebtheit. Das mag auch mit ihrer langen Tradition des „bilingualen Unterrichts“ zu tun haben, den die Schule als erste in NRW vor mehr als 50 Jahren einführte. Dabei werden auch Sachfächer in Englischer Sprache unterrichtet.

Stark nachgefragt sind auch, wie schon lange, die Gymnasien Werden und Überruhr; auch das Leibniz-Gymnasium in Altenessen kommt auf eine sehr hohe Anmeldezahl. In Borbeck hingegen kommt das letzte, verbliebene Mädchengymnasium wieder nicht über eine Anmeldezahl von 65 hinaus. Das Konzept, geschlechtergetrennt zu unterrichten, scheint bei vielen Jugendlichen und Eltern offenbar nicht mehr als zeitgemäß zu gelten.

Realschulen

Traditionell starke Kandidaten wie Brändström in Bergerhausen, Bäumer in Altenessen oder Einstein in Rellinghausen sind wieder sehr beliebt bei den künftigen Fünftklässlern und deren Eltern. Hinter den Erwartungen zurück blieb sicherlich die Anmeldezahl der relativ jungen, weil neu gegründeten Realschule im Bezirk Zollverein (52 Anmeldungen), die sicher mit der starken Konkurrenz aus Schonnebeck (Gustav-Heinemann-Gesamtschule) zu kämpfen hat. Trotz aller Bemühungen ist es auch der Rüttenscheider Bertha-von-Suttner-Realschule nicht gelungen, erstmals auf einen Anmeldewert von über 40 zu kommen. Die Schule muss seit Jahren gegen schlechte Zahlen kämpfen.

Dass die insgesamte Zahl der Anmeldungen an den 14 Essener Realschulen die Zahl der freien Plätze übertrifft, ist zurecht ein Beleg dafür, dass „die Schulform in Essen bei Eltern und Kindern beliebt ist und sehr gut angenommen wird“, konstatiert die Schulverwaltung.

Hauptschulen

Ungewöhnlich hoch ist die Anmeldezahl der relativ jungen Hauptschule „Glück auf“ in Katernberg; hier scheint man ein richtiges Konzept für diesen Standort zu besitzen. Die Schule musste Jahre lang als Nebenstandort einer Altenessener Hauptschule herhalten; für einen eigenständigen Schulstandort gab es früher zu wenig Zulauf. Das hat sich geändert – insgesamt zeigt sich, dass die Essener Schulverwaltung mit ihrem Festhalten an der Schulform Hauptschule richtig lag; anders als andere Kommunen, in denen es heute keine Hauptschulen mehr gibt. „Eltern entscheiden sich bewusst für die Hauptschulen, da die Fördermöglichkeiten in kleinen Klassen sehr geschätzt werden“, mutmaßt die Schulverwaltung.

Alle Zahlen aller Essener Schulen in der Übersicht:

Hauptschulen

Hauptschule an der Wächtlerstraße: 23

Hauptschule Bochold: 18

Glückauf-Schule Katernberg: 30

Katholische Hauptschule Steele: 15

Realschulen

Theodor Goldschmidt Realschule: 65

Elsa-Brändström-Realschule, Bergerhausen: 133

Albert-Einstein-Realschule, Rellinghausen: 123

Bertha-von-Suttner-Realschule, Rüttenscheid: 37

Helmut-Rahn-Realschule, Frohnhausen (früher Essen-West): 66

Bertha-Krupp-Realschule, Frohnhausen: 120

Realschule am Schloss Borbeck: 92

Geschwister-Scholl-Realschule, Borbeck: 97

Gertrud-Bäumer-Realschule, Altenessen: 127

Realschule im Bezirk Zollverein: 52

Franz-Dinnendahl-Realschule; Kray: 113

Helene-Lange-Realschule, Steele: 130

Realschule Essen-Überruhr: 63

Realschule Kettwig: 53

Gymnasien

Burggymnasium, Innenstadt: 92

Helmholtz-Gymnasium, Rüttenscheid: 111

Maria-Wächtler-Gymnasium, Rüttenscheid: 227

Alfred-Krupp-Schule, Holsterhausen: 93

Mädchengymnasium Borbeck: 65

Gymnasium Borbeck: 125

Leibniz-Gymnasium, Altenessen: 152

Gymnasium Nord-Ost: 136

Gymnasium an der Wolfskuhle, Steele: 135

Carl-Humann-Gymnasium, Steele: 120

Gymnasium Essen-Überruhr: 161

Grashof Gymnasium, Bredeney: 113

Goetheschule, Bredeney: 90

Gymnasium Essen-Werden: 190

Theodor-Heuss-Gymnasium, Kettwig: 105

BMV-Schule, Holsterhausen: 160

Mariengymnasium Werden: 91

Gymnasium am Stoppenberg: 90

Don Bosco-Gymnasium, Borbeck: 96

Gesamtschulen:

Frida Levy, Innenstadt: 160

Gesamtschule Bockmühle, Altendorf: 175

Gesamtschule Holsterhausen: 134

Gesamtschule Borbeck: 107

Gesamtschule Nord, Vogelheim: 127

Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Schonnebeck: 158

Erich Kästner-Gesamtschule: 124

