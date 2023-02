Anmeldungen an Essener Schulen: Ein Gewinner bei Gymnasien

Essen. Die weiterführenden Schulen in Essen haben Anmeldungen fürs nächste Schuljahr entgegengenommen. Eine Schule bricht neue Rekorde.

Nach den Anmeldungen an den weiterführenden Schulen in Essen fürs kommende Schuljahr zeichnet sich ab, dass es bei den Gymnasien einen klaren Gewinner gibt. Das Maria-Wächtler-Gymnasium in Rüttenscheid durchbricht stadtweit alle Rekorde und hat in den vergangenen Tagen 227 Anmeldungen entgegengenommen. Schon im vergangenen Jahr erzielte das Wächtler-Gymnasium einen Rekord, doch die Zahl von 2023 ist ein Spitzenwert, der in dieser Höhe von keiner Schule in den letzten Jahren erreicht wurde – aber in den nächsten Tagen auch für einiges Unbehagen sorgen wird: Denn das Wächtler-Gymnasium wird viele Ablehnungen aussprechen müssen. Wie viele, hängt davon ab, wie viele Klassen die Schule für den künftigen, fünften Jahrgang einrichten darf. Das entscheiden die Behörden. Zuletzt bildete das Wächtler-Gymnasium stets fünf Klassen pro Jahrgang – das sind etwa 150 Jungen und Mädchen.

Auch andere Gymnasien, Real- und Gesamtschulen schnitten stark ab.

Alle Zahlen aller Essener Schulen in der Übersicht:

Hauptschulen

Hauptschule an der Wächtlerstraße: 23

Hauptschule Bochold: 18

Glückauf-Schule Katernberg: 30

Katholische Hauptschule Steele: 15

Realschulen

Theodor Goldschmidt Realschule: 65

Elsa-Brändström-Realschule, Bergerhausen: 133

Albert-Einstein-Realschule, Rellinghausen: 123

Bertha-von-Suttner-Realschule, Rüttenscheid: 37

Helmut-Rahn-Realschule, Frohnhausen (früher Essen-West): 66

Bertha-Krupp-Realschule, Frohnhausen: 120

Realschule am Schloss Borbeck: 92

Geschwister-Scholl-Realschule, Borbeck: 97

Gertrud-Bäumer-Realschule, Altenessen: 127

Realschule im Bezirk Zollverein: 52

Franz-Dinnendahl-Realschule; Kray: 113

Helene-Lange-Realschule, Steele: 130

Realschule Essen-Überruhr: 63

Realschule Kettwig: 53

Gymnasien

Burggymnasium, Innenstadt: 92

Helmholtz-Gymnasium, Rüttenscheid: 111

Maria-Wächtler-Gymnasium, Rüttenscheid: 227

Alfred-Krupp-Schule, Holsterhausen: 93

Mädchengymnasium Borbeck: 65

Gymnasium Borbeck: 125

Leibniz-Gymnasium, Altenessen: 152

Gymnasium Nord-Ost: 136

Gymnasium an der Wolfskuhle, Steele: 135

Carl-Humann-Gymnasium, Steele: 120

Gymnasium Essen-Überruhr: 161

Grashof Gymnasium, Bredeney: 113

Goetheschule, Bredeney: 90

Gymnasium Essen-Werden: 190

Theodor-Heuss-Gymnasium, Kettwig: 105

BMV-Schule, Holsterhausen: 160

Mariengymnasium Werden: 91

Gymnasium am Stoppenberg: 90

Don Bosco-Gymnasium, Borbeck: 96

Gesamtschulen:

Frida Levy, Innenstadt: 160

Gesamtschule Bockmühle, Altendorf: 175

Gesamtschule Holsterhausen: 134

Gesamtschule Borbeck: 107

Gesamtschule Nord, Vogelheim: 127

Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Schonnebeck: 158

Erich Kästner-Gesamtschule: 124

Bei den Gesamtschul-Zahlen handelt es sich um die Zahlen nach den Umverteilungen. Viele Gesamtschulen hatten zu viele, einige zu wenige Anmeldungen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Bockmühle und Erich Kästner noch freie Plätze haben. Außerdem geht man davon aus, dass bei den Hauptschulen weitere Nachmeldungen erfolgen, sodass Klassen gebildet werden können wie vorgesehen.

