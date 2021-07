Anmeldung zum Firmenlauf Essen: Hier ist Tempo gefragt

Diesmal im Grugapark: Beim Eon-Firmenlauf am 7. und 8. September joggen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Essener Firmen zwei Runden durch den Gruga-Park. (Das Foto zeigt den Firmenlauf 2019).

Essen. Am Donnerstagmittag startet das Anmeldungsportal für den Firmenlauf Essen. Lauf-Fans müssen sich beeilen – so schnell sind die Plätze ausgebucht.

Der Grugapark wird wieder durchrannt. Am 7. und 8. September können Essener Beschäftigte beim 11. Eon-Firmenlauf an den Start gehen – das Anmeldungsportal soll am Donnerstag, 15. Juli, um 12 Uhr freigeschaltet werden, gibt Veranstalter Eon bekannt. Und schnell sein lohnt sich: 2020 waren bereits nach 16 Minuten alle Startplätze vergeben.

Captains melden ihr Team zum Essener Firmenlauf an

Am Donnerstagmittag kann der jeweilige Teamcaptain alle Läuferinnen und Läufer der Firma für einen der beiden Tage anmelden. Da das Kontingent an Startplätzen begrenzt ist, könnten bei hoher Nachfrage der 6. sowie 9. September als zusätzliche Lauftage freigeschaltet werden, teilt Eon mit.

Den Teamcaptains bleibe bis zum 18. August Zeit, die Teilnehmerdaten, Name, Geschlecht und Mailadresse einzutragen. Eine Rückgabe von Startplätzen sei laut Veranstalter nicht möglich. Wenige Tage vor dem Lauf kann dann jedes Unternehmen die Startpakete für den Firmenlauf abholen.

„After-Run-Party“ im Gruga-Park geplant

Coronabedingt unterliegt auch 2021 der Lauf einem besonderen Konzept. Die Läuferinnen und Läufer starten am Abend des 7. oder 8. September firmenweise mit mindestens einer Minute Abstand die 5-Kilometer lange Strecke durch den Grugapark Essen. Laut Eon liegen die Startzeiten zwischen 18 und 19.30 Uhr. „Im Ziel erhält jeder seine wohlverdiente Finisher-Medaille und ein Zielgetränk,“ erklärt Eon. Auch eine „After-Run-Party“ in einem abgesperrten Bereich des Grugaparks sei geplant.

Die Teilnahme ist nur für vollständig Geimpften, Genesenen oder aktuell Getesteten gestattet. „Dieser Nachweis ist vom jeweiligen Teamcaptain einzusammeln und auf Nachfrage vorzuzeigen,“ so der Veranstalter. Zudem solle die Teilnehmenden und Passanten ausreichend Abstand zu einander halten. Ob in manchen Bereichen eine Maskenpflicht gilt, soll noch bekannt gegeben werden.

