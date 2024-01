Anmeldung für den Essener Firmenlauf 2024: Das ist geplant

Essen Der Essener Firmenlauf findet am 12. Juli statt, die Anmeldung startet demnächst. In diesem Jahr gibt es etwas zu beachten.

Die ersten Vorbereitungen für den Eon-Firmenlauf Essen 2024 sind gestartet. Am Mittwoch, 12. Juni, werden wieder tausende Essener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Startlinie am Aalto-Theater erwartet, um die rund 5,5 Kilometer lange Strecke über die Rüttenscheider Straße bis in den Grugapark zu meistern. Es ist die 14. Auflage des Lauf-Events.

Der offizielle Anmeldestart für den Eon-Firmenlauf Essen ist am Dienstag, 6. Februar, um 12 Uhr. „Dieser Termin darf in keinem Dienstkalender fehlen, denn wir empfehlen eine rechtzeitige Anmeldung“, so Christian Hengmith, Geschäftsführer des Veranstalters Bunert Events. An den steigenden Teilnehmerzahlen bei anderen Events sehe man, dass die Pandemie bei den Sportlerinnen und Sportlern nicht mehr präsent sei. Hengmith: „Wir freuen uns daher riesig, dass wir wieder so viele Startplätze vergeben können wie vor 2020 und die könnten sehr schnell ausverkauft sein.“

Essener Firmenlauf 2024: Teilnahme am Teamcaptains-Meeting empfohlen

Laut Nora Mittelsteiner von Bunert Events hätten sich beispielsweise schon viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Sightseeing-Lauf Big City Trail angemeldet, der am 14. April stattfindet. „Darunter sind auch einige, die vorher noch an keinem Lauf-Event teilgenommen haben“ sagt Mittelsteiner. Auch der Rhein-City-Run, ein Malbmarathon von Düsseldorf nach Duisburg im vergangenen Oktober, habe extrem viele Läuferinnen und Läufer angezogen. Beim Essener Firmenlauf 2023 gingen über 12.000 Läuferinnen und Läufer aus insgesamt 521 Unternehmen an den Start.

Wer von seiner Firma für die Organisation auserkoren wurde, sollte sich vorher noch einen weiteren Termin eintragen: die Einladung zum Teamcaptains-Meeting. Am Mittwoch, 31. Januar, stellt sich das Bunert-Team um 17 Uhr in der Eon-Zentrale (Brüsseler Platz 1) allen Fragen der Teamcaptains zum Ablauf, der Anmeldung und den Neuerungen rund um den 14. Essener Firmenlauf. „Aufgrund von Veränderungen im Anmeldesystem wird auch den erfahrenen Teamcaptains eine Teilnahme am Meeting empfohlen“, heißt es vom Veranstalter.

Läufer beim Essener Firmenlauf starten in drei Wellen

Um eine vorherige Anmeldung zum Teamcaptains-Meeting über die Webseite wird gebeten. 2024 können sich die Teamcaptains schon nach diesem Treffen online registrieren, einen Account erstellen und sich ums Administrative kümmern, bevor die Anmeldephase am 6. Februar beginnt. Die Namen der teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen werden aber erst mit der Anmeldung final übermittelt, es gibt keine Möglichkeit, durch die vorherige Registrierung Plätze zu reservieren.

Am 12. Juni starten die Läuferinnen und Läufer wie üblich in drei Wellen: um 18.45 Uhr, 19.15 und 19.45 Uhr. „Wenn eine Firma beispielsweise in der dritten Welle startet und einen besonders schnellen Läufer in ihren Reihen hat, ist es aber auch möglich, diesen Läufer in der ersten Welle starten zu lassen“, erklärt Nora Mittelsteiner. Das lasse sich bei der Startnummernausgabe klären. So stelle man sicher, dass die trainierten Läufer gut durchkommen und nicht in der Masse steckenbleiben.

Essener Firmenlauf: Laufen und Walken möglich Die Strecke kann nur laufend oder walkend zurückgelegt werden. Ein Start mit Inlineskates, Handbikes, Rollstuhl, etc. ist nicht möglich. Walker mit Stöcken sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Zur Teilnahme berechtigt sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen, Behörden und Institutionen Deutschlands (Jahrgang 2007 und älter). Zur Aufnahme in die Teamwertung ist eine Mindestanzahl von drei Personen notwendig Es gibt Zeitlimit: Läufer, die voraussichtlich mehr als eine Stunde benötigen, werden frühzeitig aus dem Rennen genommen.

Strecke des Essener Firmenlaufes führt zu einem großen Teil durch Rüttenscheid

Die Laufstrecke führt hauptsächlich durch Rüttenscheid. Es geht über die Rüttenscheider Straße, die Wittekindstraße, die Ursulastraße, erneut über die Rüttenscheider Straße und über den Grugaplatz, bevor die Läufer über den Haupteingang den Grugapark erreichen. Nach dem Lauf gibt es wie gewohnt eine „After-Run-Party“ auf der Tummelwiese mit Speisen und Getränken. Die Partner und Sponsoren des Events bauen dort Zelte auf und haben verschiedene Angebote in petto.

Alle Informationen gibt es unter www.essener-firmenlauf.de. Dort kann man sich auch für das Teamcaptains-Meeting anmelden.

