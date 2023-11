Bundespolizei Angriff mit Deospray: Gefährliche Körperverletzung in Essen

Essen. Eine 66-Jährige hat einer jungen Frau im Essener Hauptbahnhof Deo in die Augen gesprüht. Der Grund ihres unvermittelten Angriffs ist unklar.

Eine 66-Jährige hat im Essener Hauptbahnhof einer jungen Frau (18) Deo aus kürzester Distanz in die Augen gesprüht. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Wohnungslose.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, waren Einsatzkräfte am Montagmittag über die Attacke informiert worden. Im U-Bahnbereich trafen die Beamten auf die 66-Jährige, die sich in der Obhut mehrerer Mitarbeiter der Ruhrbahn befand. Es stellte sich heraus, dass die 18-Jährige durch den Angriff eine erhebliche Augenreizung erlitten hatte.

Die Besatzung eines angeforderten Rettungswagens untersuchte die Frau und empfahl ihr, zeitnah einen Augenarzt aufzusuchen. Den Grund für den Angriff verriet die 66-Jährige den Beamten nicht. Das Deospray stellten die Bundespolizisten sicher.

