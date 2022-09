Ein Schwerverletzter lag hilflos auf einem Gehweg der Südseestraße in Essen-Gerschede.

Gewaltkriminalität Angriff in Essen: Opfer liegt schwer verletzt auf dem Gehweg

Essen. Eine Zeugin entdeckte in Gerschede einen Schwerverletzten, der auf dem Gehweg der Südseestraße lag. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

Ein 49-Jähriger ist in Essen-Gerschede angegriffen und schwer verletzt worden. Eine Zeugin entdeckte den hilflosen Essener gegen Mitternacht des 16. September auf dem Gehweg der Südseestraße.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, sprach die Frau den Mann an und rief einen Rettungswagen.

Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise auf den oder die Täter.

Zeugen, die am Freitagabend in der Zeit von 22 Uhr bis 24 Uhr in der Südseestraße oder der Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 beim Kriminalkommissariat 33 der Polizei Essen zu melden.

