Polizei Essen Angriff in Essen: Diebin wollte sich Fluchtweg freitreten

Essen. Eine 18-jährige Ladendiebin wurde in Rüttenscheid erwischt. Als zwei Männer sie festhalten wollten, ging die junge Frau zum Angriff über.

Eine erwischte mutmaßliche Ladendiebin hat in Essen-Rüttenscheid versucht, sich den Fluchtweg freizutreten. Die 18-Jährige ging in einem Geschäft auf der Rüttenscheider Straße auf einen Angestellten und einen Zeugen los, um sie im Unterleib zu treffen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Gegen 15 Uhr am Mittwoch hatte es die junge Frau offensichtlich auf eine teure Winterweste abgesehen, mit der sie den Laden verließ ohne zu bezahlen. Ein 40 Jahre alter Mitarbeiter und ein Zeuge (62) konnten die 18-Jährige trotz ihrer Gegenwehr festhalten.

Alarmierte Polizisten nahmen die Täterin mit und brachten sie ins Gewahrsam. Die Kripo Essen ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

