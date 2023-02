Angriff auf Mädchen: S-Bahn-Schläger sitzen hinter Gittern

Essen. Eine Gruppe Jugendlicher hat in ein Mädchen brutal attackiert. Zwei der vier mutmaßlichen Täterinnen wurden nun in Untersuchungshaft geschickt.

Wenige Tage nach dem brutalen Angriff auf ein zwölfjähriges Mädchen in der S-Bahnlinie 2 am Haltepunkt Essen-Kray Nord sind Untersuchungshaftbefehle gegen zwei mutmaßliche Schläger ergangen: Eine 14- und ein 15-Jährige sitzen hinter Gittern, bestätigte die Polizei am Mittwochmorgen auf Nachfrage dieser Zeitung. Die beiden seien den Behörden bereits einschlägig bekannt wegen weiterer Gewaltdelikte, die ihnen zur Last gelegt werden. Nähere Angaben dazu gab es mit Verweis auf das jugendliche Alter der beiden Beschuldigten nicht.

Gegen 20.15 Uhr am Freitagabend hatte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizei über einen Gewaltausbruch in der S 2 auf der Fahrt von Dortmund nach Essen informiert. Eine vierköpfige Gruppe soll in Essen-Kray Nord zugestiegen sein und eine Zwölfjährige attackiert haben. Während eine der Unbekannten in der Tür stehen blieb, zogen die übrigen drei der Essenerin an den Haaren, schlugen und traten auf sie ein.

Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung

Als Bahnmitarbeiter einschritten, flüchtete das Quartett. Zumindest die Hälfte von ihnen kam nicht weit, da Bundespolizisten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung schnell auf die 14 und 15 Jahre alten Essenerinnen stießen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Sichergestellte und anschließend ausgewertete Videoaufnahmen der Attacke waren offenbar belastend genug: Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und schickte die beiden Jugendlichen in U-Haft, während die Suche nach den anderen Beteiligten weitergeht.

Eine ärztliche Versorgung der Zwölfjährigen war glücklicherweise nicht notwendig, berichtete die Bundespolizei. Das Mädchen fuhr nach dem Einsatz mit einer gleichaltrigen Begleiterin bis zum Essener Hauptbahnhof, wo die Kinder von Beamten in Empfang genommen wurden. Die Mutter der Zwölfjährigen holte ihre Tochter anschließend ab.

