Angebliche Handykäufer überfallen und verletzen Essenerin

Essen. Drei Jugendliche haben eine 28-Jährige in ihrer Wohnung in Schonnebeck mit Reizgas angegriffen. Ehemann konnte 16-Jährigen überwältigen.

Drei Jugendliche haben eine 28-Jährige bei einer Verabredung zu einem Handy-Kauf in Essen-Schonnebeck mit Reizgas angegriffen, verletzt und beraubt. Ein 16-Jähriger wurde gefasst, nach seinen Komplizen fahndet nun die Polizei.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte die Frau ihr Smartphone auf einer Internetplattform angeboten und einen Verkaufstermin mit einem vermeintlichen Interessenten vereinbart. Gegen 16.40 Uhr am Freitag erschienen drei etwa 14- bis 16-Jährige am verabredeten Ort, einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Teichstück“ und betraten die Wohnung der Frau.

Reizstoff ins Gesicht gesprüht

Als sich einer der Täter das Smartphone anschaute, sprühte ein zweiter unvermittelt einen Reizstoff in das Gesicht der 28-Jährigen. Die Leichtverletzte griff nach dem Handy und rief ihren 36-jährigen Ehemann, dem es gelang, einen der jungen Kriminellen festzuhalten. Seine beiden Begleiter flüchteten und stahlen dabei eine Jacke samt Sonnenbrille und eine Geldbörse.

Die 28-Jährige musste von Kräften des Rettungsdienstes vor Ort behandelt werden. Gegen den 16-Jährigen und seine Komplizen wird nun wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt, so die Polizei Essen.

