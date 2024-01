„Andrang wie bei einem Konzert“: RWE-Spieler treffen Fans in Essen

Essen Rund 500 Anhänger von Rot-Weiss Essen sind zur Autogrammstunde der Spieler gekommen. Vorne in der Schlange stand ein ganz besonderer Fan.

Mit Fahnen, Trikots und Fußbällen hatten sich Rot-Weiss-Essen-Fans am Donnerstag (25.1.) vor der Sparkasse in Borbeck eingefunden. Als besondere Fan-Aktion besuchte die gesamte RWE-Mannschaft die neugestaltete Filiale. Ganz vorne in der Schlange: Volkmar Weih. Für den 60-Jährigen, der RWE-Anhänger ist, seitdem er denken kann, ist es ein ganz besonderes Erlebnis, die Spieler mit eigenen Augen sehen zu können: Er war nämlich zwischenzeitlich erblindet.

„Ich habe früher jedes Rot-Weiss Essen Spiel angeschaut. Dann bin ich leider erblindet und konnte die Spiele nur noch hörend, aber nicht mehr sehend verfolgen“, erzählt der Borbecker. Dank der modernen Medizin, habe man ihm vor Kurzem mit einer Operation das Sehen wieder ermöglichen können: „Ich bin unendlich dankbar, dass ich wieder alle Spiele anschauen kann.“ Über die Aktion in der Sparkasse freue er sich besonders: „Ich kann die Spieler nicht nur sehen, sondern sogar mit ihnen sprechen. Das ist großartig.“ Unterschriften holt sich Volkmar Weih schließlich auf seinem Shirt und einer Fan-Flagge.

Sicherheitsdienst bei RWE-Autogrammstunde in Essen aktiv

Rund 500 RWE-Fans kamen zur neu gestalteten Sparkassen-Filiale nach Essen-Borbeck, um sich Autogramme zu holen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nach dem 3:1-Sieg im letzten Spiel gegen Viktoria Köln ist die Laune bei den Fans ausgelassen. In der Schlange stehen viele Kinder mit ihren Eltern, die aufgeregt darauf warten, Ihre Idole persönlich zu treffen. Fan-Gesänge und Applaus ertönen, als die Spieler nacheinander die Sparkasse betreten. Fabian Haneke, Sprecher der Sparkasse, hat die Veranstaltung mit organisiert und ist überrascht, wie viele Menschen den Weg nach Borbeck gefunden haben: „Wir haben mit rund 150 Gästen gerechnet. Wir schätzen aber, dass etwa 500 Fans da sind.“

Damit jeder seine Unterschrift und bei Bedarf ein Foto mit ihren Idolen bekommen kann, sorgt Chris Patett für Ordnung. 20 Fans dürfen zur selben Zeit zu den Spielern, die mit ihren Autogrammkarten warten. Der 30-Jährige ist selbst langjähriger RWE-Fan und ist stolz auf seine Aufgabe: „Die Rot-Weiss Essen Fangemeinde ist wie eine riesige Familie. Ich habe schon beobachtet, dass ältere oder beeinträchtigte Menschen vorgelassen wurden, damit sie nicht so lange warten müssen. Das macht die Rot-Weiss-Familie aus.“

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos RWE-Fans begrüßen die ankommenden Spieler, vorne: Cedric Harenbrock. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Eine lange Schlange RWE-Fans wartet geduldig am Donnerstag, 25. Januar, vor der Sparkasse in Borbeck. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Bild mit Enkelkind: Jörg Hinske und sein Enkelkind Anton zwischen RWE Spielern. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Spieler Nils Kaiser und Fan Marlon bei der Autogrammstunde. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Ein junger RWE Fan und Spieler Nils Kaiser beim Selfie. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Mia, Samantha, Spieler Moussa Doumbouya und Celine stehen für ein Selfie zusammen. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Eine lange Schlange RWE-Fans wartet geduldig auf Autogramme in der Sparkasse Essen-Borbeck. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Im Getümmel unterschreibt Spieler Nils Kaiser auf einem T-Shirt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Spieler Cedric Harenbrock gibt Autogramme, im Hintergrund Spieler Moussa Doumbouya. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Autogrammstunde der RWE-Kicker in der Sparkasse Essen-Borbeck. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Celine und Spieler Cedric Harenbrock machen ein Selfie. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Fans warten geduldig auf Autogramme. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos RWE Fan Volkmar Weih und Spieler Cedric Harenbrock. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Spieler José-Enrique Ríos Alonso gibt Autogramme. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Paul Freier, Co-Trainer, Christian Dabrowski, Trainer, ein RWE-Fan und Lars Fleischer, Co-Trainer. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos RWE Spieler schreiben Autogramme vor dem großen Ansturm. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Trainer Christoph Dabrowski, Spieler Isaiah Young und Sparkassen-Filialleiter Marc Tiller. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Trainer Christoph Dabrowski, Spieler Isaiah Young und Sparkassen- Filialleiter Marc Tiller. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Trainer Christoph Dabrowski und Spieler kommen zur Autogrammstunde nach Essen-Borbeck. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos Trainer Christoph Dabrowski , dahinter Co-Trainer Paul Freier. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos RWE-Fans warten auf die Spieler. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

RWE-Spieler geben Autogramm in Essen: Unsere Fotos RWE-Fans begrüßen die ankommenden Spieler, vorne Spieler Cedric Harenbrock. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Andersherum freut sich RWE-Abwehrspieler Fabian Rüth (22), dass er sich persönlich für die Unterstützung der Mannschaft bedanken kann: „Ich finde diese Aktion super, da uns Nähe zu den Fans wichtig ist. Ich habe das Gefühl, dass wir heute etwas zurückgeben können.“ Mit dabei ist auch Chef-Trainer Christoph Dabrowski, der betont, wie wichtig er es finde, mit den Fans in den Austausch zu gehen: „Unsere Fans sind das Fundament unseres Vereins. Es braucht Bindung und Nähe, damit man gemeinsam erfolgreich ist.“

RWE-Fan aus Mönchengladbach zur Autogrammstunde angereist

Lesen Sie zum Thema RWE - Abseits des Rasens - auch

RWE-Spieler Cedric Harenbrock gibt Autogramme, im Hintergrund Teamkollege Moussa Doumbouya. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Rot-Weiß Essen-Fan Leiv Böning (19) ist aus Mönchengladbach angereist, um bei der Autogrammstunde dabei zu sein. „Für mich hat sich heute ein Traum erfüllt. Ich bin riesiger Fan von Rot-Weiß Essen und es ist etwas ganz Besonderes, dass ich die Jungs heute treffen darf.“ Auch Innenverteidiger Felix Götze (25) unterschreibt im Akkord Autogrammkarten und lächelt mit den Fans in die vielen Handykameras. Auf die Frage, was die Rot-Weiss-Fans besonders macht, fällt ihm sofort die Direktheit der Fußballfans im Ruhrpott ein: „Die RWE-Fans sind immer mit ganzem Herzen dabei. Wenn ein Spiel gut verlief, dann feiern sie mit uns, wenn es einmal schlecht lief, bekommen wir auch mal Kritik ab. Sie gehen mit uns durch alle Höhen und Tiefen, das macht einfach Spaß.“

Zwischen den Fans steht auch Marc Tiller, Filialleiter der Sparkasse in Borbeck und beobachtet zufrieden, wie Fans mit Spielern und Trainern vom letzten Sieg schwärmen, über so manche Niederlage diskutieren und gemeinsam von einem möglichen Aufstieg in die zweite Bundesliga träumen. „Ich war gerade draußen, um mir einen Überblick zu verschaffen, wie viele Leute noch in der Schlange stehen. Mein erster Gedanke war, dass es aussieht, als wenn die Menschen für ein Konzert anstehen. Es ist phänomenal, wie viel Anklang die Mannschaft findet.“



Mia, Samantha, RWE-Spieler Moussa Doumbouya und Celine stehen für ein Selfie zusammen in der Sparkassenfiliale in Essen-Borbeck. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Rot-Weiss Essen: Abseits des Rasens Rot-Weiss Essen spielt seit 2022 in der 3. Liga. Neben der Spielberichterstattung wollen wir auch spannende und emotionale Geschichten abseits des Rasens erzählen. Wir stellen die Einlaufkinder vor, porträtieren Fans, sind bei Autogrammstunden dabei und checken das Angebot im Fanshop. Verbindet auch Sie eine besondere oder persönliche Geschichte mit RWE, haben Sie Ihr Haustier nach einem Fußballspieler benannt oder im Stadion einen Heiratsantrag gemacht? Dann melden Sie sich per E-Mail an redaktion.stadtteile-essen@waz.de. Mehr Foto- und Videoinhalte finden Sie auf unserem Instagram-Account @waz_essen und unter dem Hashtag #wazxrwe.

