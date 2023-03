Kriminalität in Essen An Armbanduhr gerissen: Unbekannte verletzt Senior in Essen

Essen. Eine Räuberin hat einen 92-Jährigen in Karnap attackiert. Sie riss rücksichtslos an der Armbanduhr des Mannes, während sein Auto losrollte.

Eine unbekannte Räuberin hat in Essen-Karnap einen 92-Jährigen attackiert, um ihm eine Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Der Senior wurde verletzt, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen der Tat.

Wie die Behörde berichtete, wollte der ältere Herr am Samstag gegen 11.30 Uhr mit seinem an der Lohwiese geparkten Auto losfahren, als die Frau an die er Scheibe klopfte. Der Senior öffnete die Tür, um zu fragen, wie er denn helfen könne. Diesen Moment nutzte die Unbekannte, riss die Fahrzeugtür komplett auf und begann an der am Handgelenk getragenen Armbanduhr des hilfsbereiten Mannes zu reißen.

Der Senior rief lautstark um Hilfe

Durch das Gerangel rutschte der Fuß des 92-Jährigen vom Bremspedal und das Auto setzte sich in Bewegung. Doch selbst dieser Umstand führte nicht dazu, dass die Täterin von ihrem Opfer abließ. Sie lief neben dem rollenden Wagen her und beendete ihr Vorhaben erst, als der Fahrer lautstark um Hilfe rief. Die Frau flüchtete in unbekannte Richtung. Rettungskräfte versorgten ihr Opfer.

Die Kriminelle ist 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und stabil. Ihre schwarzen Haare trug sie nach hinten gekämmt. Sie war bekleidet mit einem langen schwarzen Mantel mit Knöpfen.

Das Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun dringend nach Zeugen. Wer Verdächtiges im Bereich Lohwiese, Grüteringhof, Thusneldastraße, Lünschermannborn oder der Wilhelmshavener Straße beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter 0201/829-0.

