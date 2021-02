Ampel-Ausfall an der B 227 im Essener Süden

Essen. An der Zornigen Ameise in Rellinghausen ist die Ampel ausgefallen. Betroffen ist der Autoverkehr in Richtung Essen und in Richtung Velbert.

Die Ampel an der Wuppertaler Straße / Kreuzung Konrad-Adenauer-Brücke (Rellinghausen) / Frankenstraße ist seit Samstagabend ausgefallen. Das meldet die Polizei am Sonntag. Der Ausfall der gesamten Anlage betrifft den Autoverkehr sowohl in Fahrtrichtung Essen als auch in Fahrtrichtung Velbert.

Die Polizei hat deshalb die Fahrspuren verengt, um Unfälle zu vermeiden. Wann die Ampel-Anlage, die sich in unmittelbarer Nähe zur „Zornigen Ameise“ befindet, wieder repariert ist, war am Sonntag noch offen. Verkehrsunfälle an dieser Stelle wurden bislang nicht gemeldet.

