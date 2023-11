American Football: Auch der nächste GFL Bowl steigt in Essen

American Football in Essen: Im Stadion an der Hafenstraße sind im Oktober 2023 die Potsdam Royals im GFL Bowl gegen die Schwäbisch Hall Unicorns deutscher Meister geworden.

Essen. Im Essener Stadion an der Hafenstraße ist 2023 der deutsche Meister im American Football gekürt worden. Warum das auch 2024 der Fall sein soll.

Football-Fans aus ganz Deutschland hatten sich Mitte August nach Essen aufgemacht. Im Stadion an der Hafenstraße, wo sonst der Fußball rollt, ist das Finale der Deutschen Meisterschaft im American Football – der GFL Bowl – ausgespielt worden. Die Verantwortlichen sind mit dem Tag ganz offensichtlich ziemlich zufrieden. Und deswegen kommt es im nächsten Jahr im Stadion an der Hafenstraße zur erneuten Finalaustragung in Essen.

Das hatte der American Football Verbands Deutschland (AFVD) schon vor dem diesjährigen GFL Bowl während einer Pressekonferenz Ende Juli in Aussicht gestellt. Da hatte man allerdings noch auf Superlative gehofft, die sich letzten Endes nicht erfüllen sollten.

American Football in Essen: Stadion war 2023 nur halb gefüllt

Markus Würtele, Vize-Präsident und Eventleiter des AFVD, sagte vor einigen Monaten über den Finalstandort Essen: „Es bietet die perfekte Möglichkeit, ein Stadion auszuverkaufen.“ Die RWE-Heimspielstätte, das Stadion an der Hafenstraße, hat ein Fassungsvermögen von rund 20.000 Zuschauern – und liege im größten Ballungsraum Deutschlands. Letzten Endes sahen den 34:7-Sieg der Potsdam Royals über die Schwäbisch Hall Unicorns am 14. Oktober insgesamt 9516 Zuschauerinnen und Zuschauer.

„Die knapp 10.000 Besucher in diesem Jahr waren ein guter Neuanfang“, teilt der AFVD nun mit. Mit ein Grund für die neuerliche Auswahl der RWE-Heimspielstätte in Bergeborbeck sei die „sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Stadion“. Der Vertrag für den nächsten GFL Bowl – der am 12. Oktober 2024 steigen soll – sei bereits fix gemacht worden, heißt es in einer Mitteilung. „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem GFL Bowl 2023 im Stadion an der Hafenstraße die Verantwortlichen und Fans vom Austragungsort überzeugen konnten“, wird Dirk Miklikowski zitiert, Chef der städtischen Grundstücksverwaltung GVE, die Eigentümerin und Betreiberin des Stadions an der Hafenstraße ist.

GFL Bowl 2024 in Essen: Konkrete Planungen können eher starten

Anders als bei der Erstauflage könne die konkrete Planung nun wesentlich früher starten, zeigt sich der AFVD optimistisch, dass die Kulisse im nächsten Jahr großer wird. „Wir können auf einem guten Fundament aufbauen und die eine oder andere Sache natürlich noch optimieren“, sagt Markus Würtele aus dem Präsidium des deutschen Football-Verbands.

Zu dem Fundament gehört offenbar, dass die Verantwortlichen an dem Drumherum nichts verändern wollen. Wie bei der diesjährigen Erstauflage an der Hafenstraße soll es auch im nächsten Jahr ab 12 Uhr eine „Power Party“ vor dem Stadion geben, sicherlich werden erneut zahlreiche Cheerleader-Gruppen aus dem Bundesgebiet anreisen. Wer diese Fanzone ohne Ticket besuchen will, kann das machen. „Der Zutritt zur Power-Party ist ohne Eintrittskarte möglich“, so der AFVD.

Football-Fans aus ganz Deutschland werden auch im nächsten Jahr am Stadion an der Hafenstraße erwartet. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Kurz vor dem Spiel soll es erneut eine Pre-Game Show im Stadion geben, bevor um 17 Uhr das Finale starten soll. Wie beim riesengroßen Bruder in den Vereinigten Staaten – dem Super Bowl in der NFL – üblich, soll es auch beim deutschen Kampf um die Meisterschaft eine Halbzeit Show geben. Die Siegerehrung ist für 21 Uhr geplant.

>>> INFO: Ticketverkauf läuft bereits

Der GFL Bowl wird am Samstag, 12. Oktober 2024 , im Stadion an der Hafenstraße ausgetragen. Welche Teams im nächsten Jahr um die „Beule“, so wird der Trophäe genannt, spielen werden, steht selbstredend noch nicht fest.

, im Stadion an der Hafenstraße ausgetragen. Welche Teams im nächsten Jahr um die „Beule“, so wird der Trophäe genannt, spielen werden, steht selbstredend noch nicht fest. Die günstigsten Karten kosten 25 Euro, ermäßigt 20 Euro. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf unter: https://gfl-bowl.de/tickets/

Deutsches Football-Finale im Stadion an der Hafenstraße Deutsches Football-Finale im Stadion an der Hafenstraße Deutsches Football-Finale mit buntem Rahmenprogramm im Stadion an der Hafenstraße Foto: Kerstin Kokoska

