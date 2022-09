Amateurtheater-Preisträger zu Gast in Essens Studio-Bühne

Essen. Bund Deutscher Amateurtheater zu Gast in Essen: Studio-Bühne ist einziger NRW-Spielort. Anerkennung für „hervorragende künstlerische Arbeit“.

Der Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT) ist mit seinem Preisträger-Festival des Deutschen Amateurtheaterpreises Amarena“ am Wochenende auch in Essen zu Gast. In der Studio-Bühne auf der Korumhöhe wird am Freitag, 23. September, 19.30 Uhr, die Preisträger-Inszenierung in der Kategorie „Darstellende Künste“ präsentiert.

„Parallele Welten – Mixed Couples“ heißt die Produktion unter dem Dach der Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld, die Raum für migrantische und postmigrantische Perspektiven gibt. In einer Szenencollage präsentieren Frauen und Männer mit Wurzeln in unterschiedlichsten Ländern der Welt ihre Sicht auf das Leben: tanzend und spielend, humorvoll und doch ernsthaft.

Essen ist der einzige Gastspielort in NRW

Vom 22. bis 24. September präsentieren insgesamt vier Theatergruppen ihre preisgekrönten Inszenierungen auf dem erstmals dezentral ausgerichteten Festival zum Deutschen Amateurtheaterpreis Amarena. Das Festival gastiert in vier verschiedenen Bundesländern. Dass die Wahl in NRW auf die Essener Studio-Bühne fiel, hat seinen Grund. „Die Studio-Bühne steht exemplarisch für eine hervorragende künstlerische Arbeit und für einen Dialog weit über regionale Grenzen hinaus“, heißt es in der Mitteilung vom Bund Deutscher Amateurtheater.

Neben Essen sind auch die Städte Pforzheim, Quedlinburg und Gotha beteiligt, dort werden die von einer Fachjury ausgewählten Ensembles mit ihren Inszenierungen präsentiert. Am Samstag, 24. September, werden die mit je 2.000 Euro dotierten Auszeichnungen im Rahmen einer Gala in Pforzheim vergeben sowie ein ebenfalls dotierter Sonderpreis überreicht.

Ziel der Preisvergabe sei es vor allem, eine „bundesweite Sichtbarkeit des Amateurtheates“ in Deutschland zu schaffen und einen „wichtigen Anreiz“ für die Amateurbühnen zu geben „im Bemühen um stabile Förderung.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen