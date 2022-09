Am Tag der deutschen Einheit öffnet kein Essener Schwimmbad

Das Schwimmzentrum Rüttenscheid bietet auch in den Herbstferien teils lange Badetage an.

Essen. Am Tag der Deutschen Einheit bleiben alle Schwimmbäder in Essen geschlossen. Die Öffnungszeiten in den Herbstferien variieren von Tag zu Tag.

Mit Blick auf die Herbstferien vom 4. bis 15. Oktober weist die Stadt Essen auf die Öffnungszeiten der Hallenbäder hin. Am Tag der Deutschen Einheit (Montag, 3. Oktober) haben sämtliche Bäder geschlossen.

Das Schwimmzentrum Rüttenscheid bleibt auch am Montag, 10. Oktober geschlossen. Am 4., 5. und 7. Oktober öffnet es von 6.30 bis 21.45 Uhr; am 6. und 13. Oktober von 6.30 bis 19 Uhr. Am 8. und 15. Oktober von 6.30 bis 18 Uhr; am 9. und 16. Oktober, von 8 bis 15 Uhr. Am 11., 12. und 14. Oktober kann man im Schwimmzentrum an der Von-Einem-Straße 77 von 6.30 bis 21.45 Uhr schwimmen.

Das Sportbad Thurmfeld (Reckhammerweg 84) bleibt am 8., 9., 12., 15. und 16. Oktober geschlossen. Vom 4. bis 7. Oktober sowie am 10., 11., 13. und 14. Oktober öffnet es von 6 bis 10 Uhr.

Das Schwimmzentrum Kettwig (Im Teelbruch 10) öffnet am 4., 6., 11. und 13. Oktober von 6.30 bis 21 Uhr. Am 5., 10. und 12. Oktober von 6.30 bis 13 Uhr. Am 7. und 14. Oktober von 6.30 bis 18 Uhr. Am 8. und 15. Oktober ist dort von 8 bis 16 Uhr geöffnet, am 9. und 16. Oktober 8 bis 13 Uhr.

Hat in den Herbstferien teils bis in die Abendstunden geöffnet: das Schwimmzentrum in Essen-Kettwig. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Das Oststadt-Bad am Schultenweg 44 in Freisenbruch öffnet am 4. und 11. Oktober von 6.30 bis 10 Uhr sowie noch einmal von 16 bis 21 Uhr. Am 5., 10. und 12. Oktober von 6.30 bis 10 Uhr. Am 6. und 13. Oktober ist es von 6.30 bis 21 Uhr geöffnet. Am 7. und 14. Oktober von 6.30 bis 10 Uhr sowie noch einmal von 16 bis 19 Uhr. Am 8. und 15. Oktober öffnet es von 6.30 bis 16 Uhr, am 9. und 16. Oktober von 8 bis 13 Uhr.

Die Alte Badeanstalt an der Altenessener Straße 393 bleibt am 9. und 16. Oktober geschlossen. Sie öffnet vom 4. bis zum 7. sowie am 12. Oktober jeweils von 7 bis 10 Uhr. Am 8. und 15. Oktober von 7 bis 13 Uhr. Am 10., 11., 13. und am 14. Oktober öffnet die Schwimmhalle dort von 7 bis 10 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr.

Das Stadtbad Borbeck (Vinckestraße 3) öffnet am 4., 6., 11. und 13. Oktober von 6.30 bis 9.15 Uhr; am 5. und 12. Oktober von 7 bis 9.15 Uhr sowie noch einmal von 16 bis 19 Uhr. Am 7. und 14. Oktober öffnet es vormittags von 7 bis 11.15 Uhr und nachmittags von 14 bis 20 Uhr. Am 8. und 15. Oktober ist es von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 9. und 16. Oktober 8 bis 12 Uhr. Am 10. Oktober macht das Bad nur von 7 bis 9 Uhr auf.

Das Stadtbad Kupferdreh (Schwermannstraße 45) bleibt am 9. und 16. Oktober geschlossen. Am 4., 5., sowie vom 10. bis zum 12. Oktober öffnet es von 7 bis 10 Uhr. Am 6. und 13. Oktober ist es von 7 bis 10 Uhr sowie noch einmal von 15 bis 21 Uhr geöffnet; am 7. und 14. Oktober von 7 bis 13 sowie von 15 bis 21 Uhr. Am 8. und 15. Oktober von 7 bis 13 Uhr.

Das Friedrichsbad an der Kerckhoffstraße 20b bleibt am 8., 9., 15. und 16. Oktober geschlossen. Es öffnet vom 4. bis zum 7. und vom 10. bis zum 14. Oktober jeweils von 7 bis 9 Uhr.

Wegen Fliesenschäden bleibt das Nord-Ost-Bad momentan geschlossen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Zwei Bäder bleiben wegen Reparaturarbeiten in den Herbstferien geschlossen

Das Nord-Ost-Bad (Schonnebeckhöfe 60) ist wegen Fliesenschäden vom 1. Oktober bis voraussichtlich 23. Oktober geschlossen.

Das Stadtbad Werden an der Körholzstraße 2 bleibt während der Herbstferien geschlossen, weil dort noch Hochwasserschäden an den technischen Anlagen behoben werden.

Weitere Infos: www.essen.de/leben/sport_und_freizeit_/schwimmen/baeder_startseite.de.html

