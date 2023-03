Ströer-Werbetafeln weisen zum ersten Mal in Essen - wie hier südlich des Hauptbahnhofs - auf den Warntag am 9. März hin.

Zivilschutz Am landesweiten Warntag heulen in Essen mehr Sirenen

Essen. Die Stadt nimmt weitere fünf Heuler-Standorte in Betrieb. Am 9. März müssten 51 Sirenen zu hören sein. Endausbau bis Ende des Jahres geplant.

Beim Ausbau ihres Sirenennetzes ist die Stadt Essen in den vergangenen Monaten vorangekommen: Am landesweiten Warntag am Donnerstag werden 51 der Heuler im Einsatz sein. Beim letzten bundesweiten Probealarm am 9. Dezember waren es noch 46 Standorte. Geht alles glatt, sollen bis zum Ende des Jahres alle geplanten 86 Tonschleudern installiert sein, mit denen dann das komplette Stadtgebiet akustisch abgedeckt werden kann.

Dies sei der aktuelle Plan, bestätigte Ordnungsdezernent Christian Kromberg auf Nachfrage. Ob er eingehalten werden kann, hängt allerdings einmal mehr von Faktoren ab, die die Stadt kaum beeinflussen kann, wie etwa der Verfügbarkeit von Technik und Technikern. Zu Engpässen kam es besonders während der Corona-Pandemie.

Das Lagezentrum des Landes löst den Alarm aus

Zuletzt neu hinzugekommen sind die Sirenenpositionen Hochfeldstraße 156 in Leithe, Lüscherhofstraße 73 und Hafenstraße 49 in Bergeborbeck sowie Heidbergweg 22 in Kupferdreh und Im Teelbruch 100 in Kettwig. Um punkt 11 Uhr am Donnerstag sollen die Neuen mit den Alten heulen. Die landesweite Warnung wird zentral aus dem Lagezentrum der Landesregierung ausgelöst und nicht von der örtlichen Feuerwehr.

Um einen möglichst großen Teil der Bevölkerung zu erreichen, werden zusätzlich Meldungen über das Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes auf verschiedenen Wegen verbreitet. Eine Warnung erfolgt sowohl über Warn-Apps wie „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) als auch „Katwarn“.

Warnungen landen auf den Smartphones

Zum zweiten Mal kommt auch das sogenannte Cell Broadcast zum Einsatz, über das automatisch Warnungen auf Smartphones gesendet werden. Sie ploppen auf den Displays auf und machen sich schrill bemerkbar, selbst wenn das Mobiltelefon stumm geschaltet ist.

Neu in Essen ist: Auf den Werbetafeln der Firma Ströer wird großflächig auf den Warntag hingewiesen. Wie Stadtsprecherin Silke Lenz sagte, sei diese Aktion von der Landesregierung initiiert worden.

Ziel der Warntage ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren, Funktion und Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen und auf die verfügbaren Warnmittel wie Sirenen und Apps aufmerksam zu machen.

Die Notrufnummern nicht durch Nachfragen blockieren

Einmal mehr bitten die Behörden darum, die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei nicht durch unnötige Nachfragen zum Sirenenalarm zu blockieren. Da das Netz nach wie vor nicht komplett ist, werden die Warntöne nicht an allen Orten in Essen zu hören sein.

In den nördlichen Stadtteilen, wo die Heulerdichte am höchsten ist, hatten in der Vergangenheit Fehlalarme für kurzfristige Verunsicherungen gesorgt. Ein mittlerweile behobenes Software-Problem stellte sich als unerwünschter Auslöser heraus. Beim Warntag im Dezember funktionierten alle Essener Systeme einwandfrei.

