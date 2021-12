Am Hauptbahnhof Essen: Arzt impft auch Silvester und Neujahr

Essen. Eine Impfung zum Jahreswechsel? Haschmatullah Zazai macht’s möglich: Seine Impfpraxis am Hauptbahnhof Essen war schon zu Weihnachten geöffnet.

Knappe zwei Wochen ist es her, dass Haschmatullah Zazai seine Impfpraxis am Essener Hauptbahnhof eröffnet hat: Er werde sieben Tage die Woche impfen, kündigte der Internist an – und hielt bisher Wort. Auch Silvester und an Neujahr kann man sich in seinen Räumen im Café des „Premier Inn Hotel“, Am Hauptbahnhof 3, impfen lassen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Der Zuspruch sei gut, auch wenn es schon mal Leerlauf gebe: „Das Angebot spricht sich langsam herum. Da fühlen sich zwei Damen morgens gut beraten – und schicken mir nachmittags vier weitere Impfkandidaten“, erzählt Zazai. Mit 400 Impfdosen von Biontech über Moderna bis Johnson & Johnson war er ins Startwochenende am 18./19. Dezember gegangen. Moderna-Nachschub sei leicht zu bekommen, Biontech dagegen Mangelware; das reserviere er für unter 30-Jährige und für Schwangere.

Überzeugungsarbeit unterm Christbaum

Besonders freut den 39-jährigen Mediziner, der während der Pandemie zuvor auch in der Notaufnahme und auf Intensivstationen gearbeitet hatte, dass er immer wieder Menschen begrüßen kann, für die es die erste Impfung ist. Bei einigen hätten Verwandte unter dem Christbaum Überzeugungsarbeit geleistet: Am Weihnachtstag sei eine Familie gekommen, bei der einige noch keine Impfung hatten: „Die hatten wohl Heiligabend diskutiert, und die Geimpften hatten den anderen erzählt, dass es gar nicht schlimm sei.“

Freundliche Atmosphäre: Die Impfpraxis hat die Räume des Cafés im „Premier Inn Hotel“ am Essener Hauptbahnhof bezogen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Das Gros des Impfgeschehens mache das Boostern aus, zu dem er angesichts der schnellen Verbreitung der Omikron-Variante dringend rate. Vielleicht wiederhole sich Silvester in manchem Freundes- oder Familienkreis das kleine Weihnachtswunder und bisher Ungeimpfte ließen sich vom Nutzen der Impfung überzeugen. Terminlich sei Neujahr der ideale Impftag: „Silvester hat man gefeiert, da kann man gut zwei Tage auf Alkohol verzichten, wie wir es nach der Impfung empfehlen.“ Der 2. Januar sei ein Sonntag, an dem man ausruhen könne, falls man sich nach dem Impfen angeschlagen fühle.

Am Neujahrstag wird ab mittags geimpft

Zazais Praxis, die er über die Ärztekammer angemeldet hat, gilt formal als Privatarztpraxis. Die Impfung biete er wie jedes andere Impfzentrum und jeder niedergelassene Arzt kostenlos für alle Bürgerinnen und Bürger an: täglich von 9 bis 18 Uhr. Nur am Neujahrstag startet er erst um 12 Uhr: „Da können die Leute nach der Silvesterfeier ausschlafen, bevor sie zum Impfen kommen.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen