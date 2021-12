Am Feiertag ins Museum: Das bieten Essens Ausstellungsorte

Essen. Von großen Familientreffen wird abgeraten. Für Abwechslung an den Feiertagen ist trotzdem gesorgt: ein Ausblick aufs Essener Ausstellungs-Angebot

Auf große Familientreffen soll in diesem Jahr Pandemie-bedingt verzichtet werden. Die Essener Museen bieten ein Alternativprogramm für die Feiertage – und das sogar mit ausreichend Abstand.

Das weite Gelände des Welterbes Zeche Zollverein bietet jedenfalls viel Freiraum und ist über die Festtage frei zugänglich. An Heiligabend (Freitag, 24. Dezember), am 1. Weihnachtstag (Samstag, 25. Dezember) und am Silvestertag (Freitag, 31. Dezember) bleiben die Zollverein-Eisbahn, das Ruhr Museum, das Portal der Industriekultur und das Besucherzentrum Ruhr allerdings geschlossen.

Am 2. Weihnachtstag (Sonntag, 26. Dezember) und am Neujahrstag (Samstag, 1. Januar) ist die Zollverein-Eisbahn von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Zollverein-Führungen über Zeche und Kokerei werden am 26. Dezember und 1. Januar angeboten. Auch das Portal der Industriekultur und das Ruhr Museum sind dann geöffnet. Dort trifft man derzeit unter anderem auf den „Adel an Rhein und Ruhr“.

Ein Neujahrs-Besuch im Essener Museum Folkwang

Das Red Dot Design Museum ist am 26. Dezember geöffnet, dort präsentiert der Essener Fotograf Ralf Schultheiß derzeit seine prominenten „40 Faces“. An den übrigen Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und an Neujahr geschlossen. Das Phänomania Erfahrungsfeld auf der Zollverein-Schachtanlage 3/7/10 ist an Heiligabend, den beiden Weihnachtstagen, Silvester sowie Neujahr geschlossen.

Das Museum Folkwang kann am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, sowie am Neujahrstag, 1. Januar 2022 von 10–18 Uhr besucht werden. Zurzeit präsentiert die Ausstellung „Federico Fellini. Von der Zeichnung zum Film“ das vielfältige Werk des Filmemachers und Drehbuchautors. Vom 28. bis 30. Dezember ist das Haus ebenfalls regulär geöffnet. Geschlossen ist das Museum Folkwang am Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag sowie zu Silvester.

Für den Museumsbesuch ist ein 2G-Nachweis (geimpft oder genesen) nötig. Zeitfenster-Tickets können an der Kasse oder vorab online erworben werden: https://museum-folkwang.ticketfritz.de/

