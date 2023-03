Verdi Am Donnerstag erneut Streik in Essen - auch Kitas betroffen

Essen. Gewerkschaft Verdi hat erneut auch die Beschäftigten der Stadt Essen zum Streik aufgerufen. Rathaus bleibt am Donnerstag vielleicht komplett zu.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 16. März, erneut Beschäftigte der Städte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Erneut werden auch die städtischen Kitas betroffen sein. Das dürfte die Stimmung unter vielen vom Streik betroffenen Eltern weiter verschlechtern.

Die Stadt Essen teilte mit, dass an diesem Tag die Betriebsabläufe der Stadtverwaltung beeinträchtigt sein können. Möglich ist, dass beispielsweise das Rathaus Porscheplatz geschlossen bleiben muss. Auch die (Teil-)Schließung weiterer Dienststellen und Ämter ist nicht ausgeschlossen.

Städtische Kitas wollen Eltern so früh wie möglich informieren

Die städtischen Kitas werden die betroffenen Eltern so früh wie möglich informieren, ob aufgrund der Warnstreiks und fehlenden Personals der Kitabetrieb an dem Tag insgesamt eingestellt werden muss oder ob einzelne Gruppen in Kitas geöffnet sind, so die Stadt Essen. Die Betreuung der Kinder aus geschlossenen Kitas in anderen Einrichtungen werde nicht möglich sein.

Auch im Offenen Ganztag (OGS) an den Essener Schulen kann es streikbedingt zu Einschränkungen kommen. Falls es zu Ausfällen kommen muss, würden die betroffenen Eltern hierzu frühestmöglich durch die jeweilige Schule informiert.

Die Sozialen Dienste des Jugendamtes halten an dem Tag einen Notdienst vor, um die gesetzlichen Pflichtaufgaben im Bereich des Kinderschutzes sicherzustellen und sind über die Nummer des Kinder- und Jugendnotrufs 0201 265050 zu erreichen.

Einschränkungen in Bädern, Sportanlagen und im Grugapark

Auch die Volkshochschule Essen (VHS) ist betroffen, die an diesem Tag trotzdem geöffnet ist, allerdings müsse der Kursbetrieb ab 15.30 Uhr eingestellt werden. Das Online-Angebot findet statt.

Vom Warnstreik betroffen sind außerdem die Sport- und Bäderbetriebe Essen, die Öffnungszeiten von Schwimmbädern oder Sportplätzen könnten sich ändern. Der Grugapark werde zwar in der Zeit von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein, die Pflanzenhäuser aber bleiben geschlossen. Nicht betroffen vom Streik sind geplante Eheschließungen in den Standesämtern.

