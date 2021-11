Altstadt von Essen-Werden leuchtet bald weihnachtlich

So festlich geschmückt soll es auch dieses Jahr wieder in der Altstadt von Essen-Werden aussehen.

Essen-Werden. Der Werdener Werbering hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um coronakonform die Adventszeit einzuläuten. Das erwartet die Besucher.

Der Werdener Werbering lässt sich für die diesjährige Aktion „Werden leuchtet“ etwas Besonderes einfallen.

lässt sich für die diesjährige Aktion etwas Besonderes einfallen. Auf dem festlich geschmückten Rathausplatz gibt es ein gastronomisches Angebot.

gibt es ein gastronomisches Angebot. Der Werbering geht mit gutem Beispiel voran und vermeidet dabei Verpackungsmüll.

Das Abteistädtchen Werden soll wieder festlich beleuchtet werden. „Wir werden nach Geschäftsschluss am Freitag, 19. November, um 18 Uhr vor dem Rathaus offiziell und feierlich die vorweihnachtliche Altstadtbeleuchtung einschalten. Um noch mehr adventliche Atmosphäre zu schaffen, wird unser Ortskern auch wieder mit vielen Weihnachtsbäumen dekoriert“, kündigt der Werberingvorsitzende Peter Allmang an.

Gastronomisches Angebot auf dem Rathausplatz

Die Weihnachtsbeleuchtung in den Werdener Altstadtgassen wird von der Bezirksvertretung IX finanziell unterstützt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nachdem die Bezirksvertretung offiziell beschlossen hatte, dem Antrag auf Unterstützung für „Werden leuchtet“ durch einen mittleren vierstelligen Betrag zu entsprechen, konnte die Weihnachtsbeleuchtung im ältesten Essener Stadtteil realisiert werden kann. Der Werbering freut sich aber auch über zahlreiche große und kleine Spenden aus der Wirtschaft und von Privat.

Am Abend des 19. November ab 18 Uhr und am 20. November auch schon tagsüber gibt es auf dem festlich geschmückten Rathausplatz ein gastronomisches Angebot. Die bisherigen Planungen, laut Allmang: „So gegen 21 Uhr sollte dann Schluss sein, das hängt aber nun wirklich von der Witterung und dem Zuspruch ab.“

Müll wird vermieden: Die Bratwurst gibt es im Brötchen

Geschützt von Pagodenzelten werden die Besucher am Glühwein und Getränken aller Art nippen können, dazu gibt es ganz handfest Bratwurst im Brötchen. „So sparen wir Verpackungsmüll. Die Getränke wird es in Pfandbechern und Pfandgläsern geben, auch das vermeidet Müll. Das ist ein absolutes Zukunftsthema für uns alle, besonders für unsere Gastronomie“, sagt Allmang.

Für die Aktion hat der Werdener Werbering Gutscheine zum Preis von 2,50 Euro beschafft, die Geschäftsinhaber in beliebiger Zahl erwerben und an ihre treue Kundschaft weiterreichen können. Mit diesen Gutscheinen dürfen dann vor dem Rathaus ein Getränk oder ein Imbiss eingelöst werden, ein kleiner Teil des Wertes geht in die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung.

Kein Weihnachtsmarkt im Stadtteil Essen-Werden

Den so beliebten Weihnachtsmarkt werde es in diesem Jahr jedoch nicht geben, dafür sei die Gassen der Werdener Altstadt einfach zu eng. Peter Allmang warnt aber vor aktuell im Städtchen umherlaufenden Gerüchten, die von einem Weihnachtsmarkt am 1. Advent auf dem Parkplatz Werdener Feintuchwerke sprechen: „Wir sind auf keiner Weise der Veranstalter und auch die Stadt weiß von nichts. Eine Falschmeldung also.“

