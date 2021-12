Altpapier: Drive-In-Station am Stadion nach Weihnachten

Altpapier fällt nach Weihnachten an, in Essen öffnet für die Abgabe eine Drive-In-Station.

Essen. An Weihnachten fällt viel Altpapier an – wegen Corona wohl noch mehr als üblich. In Essen wird eine Abgabe-Station am Stadion eingerichtet,

An Weihnachten fällt viel Altpapier an, die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) gehen davon aus, dass in Corona-Zeiten noch mehr Verpackungsabfall entsteht.

Aus diesem Grund richtet die EBE, wie im vergangenen Jahr, eine Drive-in-Annahme für Altpapier auf dem Parkplatz am Stadion an der Hafenstraße ein. Ab Montag (27.12.) können Bürgerinnen und Bürger das kostenlose Angebot bis einschließlich Donnerstag (30.12.) von 7 bis 18 Uhr nutzen. Wie die EBE mitteilt, solle man jedoch rechtzeitig vorbeikommen, damit ein eventueller Rückstau bis 18 Uhr abgearbeitet werden könne.

Altpapier in Essen – Diese Regeln gelten an der Drive-In-Annahme:

Es besteht Maskenpflicht

Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m ist erforderlich

Anliefern dürfen ausschließlich Essenerinnen und Essener und keine keine Gewerbetreibenden

Anhänger sind grundsätzlich nicht zulässig

Bei Wartezeiten bitte Ruhe bewahren

Nach dem Entladen zügig wieder einsteigen und den Platz für den Nächsten freimachen

Die Recyclinghöfe in Altenessen und Werden haben zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Nach Neujahr sind alle Sammelstellen, mit Ausnahme der Grünannahmestelle Nord (Stauderstr.), ab Montag (3.1.) wieder wie üblich geöffnet. Die Grünannahmestelle Nord öffnet für Privatanlieferungen erst eine Woche später.

