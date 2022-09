Alter Bahnhof Kettwig feiert Jubiläum: Das ist das Programm

Carolin Becher, Heinz Schnettger, Julia Marx, Wolfgang Lettow, Pino Mammone, Vincenzo Bonelli, Angelika Laufhütte und Hartmut Ketteler (v.l.) gehören zum Organisationsteam des Jubiläumsfestes am Alten Bahnhof in Essen-Kettwig.

Essen-Kettwig. Vor 25 Jahren gründete sich die IG Bahnhof Kettwig – Zeit zum Feiern. Was Besucher über das Jubiläumsfest am 23. und 24. September wissen müssen.

Der Alte Bahnhof Kettwig hat sich zu einem Kultur-, Sport- und Bürgerzentrum entwickelt, mit Strahlkraft über den Stadtteil hinaus. Nun gibt es Grund zum Feiern. 18 engagierte Menschen hatten vor genau 25 Jahren am 24. September 1997 die Interessengemeinschaft (IG) Bahnhof Kettwig gegründet. Vom 23. bis 24. September dieses Jahres gibt es deshalb ein großes Jubiläumsfest. Der Vorsitzende Wolfgang Lettow sagt lächelnd: „Davon sind nur noch Armin Rahmann und ich aktiv.“

Auf die IG wartete eine Herkulesaufgabe. Der Zweite Vorsitzende, Hartmut Ketteler schwärmt: „Aus einer Ruine ist ein Schmuckkästchen geworden.“ Der Bahnhof war so heruntergekommen, dass die Bahn der IG das Haus für eine symbolische Mark überließ. Mithilfe von Landesmitteln, der Kruppstiftung sowie Eigenmitteln flossen an die drei Millionen Euro in das Gebäude, das um- und ausgebaut wurde und seitdem als Bürgerzentrum dient.

Bahnhof Kettwig selbst wird 150 Jahre alt

Eine Erfolgsgeschichte, so Lettow: „Wir haben wöchentlich in 95 Kursen mehr als 1000 Teilnehmer. Zu unseren rund 35 kulturellen Veranstaltungen jährlich kommen über 4000 Gäste.“ Der Verein trägt die Kosten für Betrieb und Unterhalt für das denkmalgeschützte Haus, das laut Vertrag 2029 wieder an die Stadt Essen geht. Der Bahnhof selbst wird in diesem Jahr runde 150 Jahre alt. Ein Grund mehr, aus dem Jubiläumsfest eine extragroße Sause für die ganze Familie zu machen.

Der Alte Bahnhof Kettwig wird 150 Jahre alt – hier ist er auf einem Bild von 1920 zu sehen. Foto: Renneberg

Heinz Schnetger vom Kulturausschuss sammelt Geschichten rund um den Bahnhof: „Was haben die Kettwiger erlebt an den Bahnsteigen? Gab es Abschiede, Begegnungen?“ Ein 70 Jahre altes Ticket für die allererste Zugfahrt zum Düsseldorfer Ausbildungsplatz sei so ein Beispiel. All die Geschichten können im Bahnhofsbüro unter 02054 939339 oder per E-Mail an julia.marx@bahnhof-kettwig.de abgegeben werden.

Veranstaltung startet mit Kettwiger Jazz-Fest

Das Jubiläumsfest beginnt am Freitag, 23. September, um 19.30 Uhr mit dem Kettwiger Jazz-Fest, auf dem bekannte Musiker spielen. Gitarrist Jan Bierther ist seit Jahren eine konstante Größe der Essener Jazz-Szene. Er unterstützt den Kulturausschuss in musikalischen Fragen und konnte für das Jubiläum Mitmusiker gewinnen. Wechselnde Besetzungen wollen ein facettenreiches Programm präsentieren. Valerie Bruhn und Bianca Körner stehen für Jazzgesang und die Kettwigerin Nino Wijnbergen-Shatberashvili begeisterte unlängst mit ihrer Melange aus Jazz, Folklore und Entertainment.

Insbesondere der zwischen Kettwig und Bochum-Dahlhausen pendelnde historische Dampflok-Zug werde große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, glaubt Wolfgang Lettow: „Der Zug wird uns vom Museumsverein Bochum-Dahlhausen zur Verfügung gestellt. Es wird drei Abfahrten von Bochum geben. Von Kettwig aus geht es um 11.05 Uhr, 14.05 Uhr und 17.05 Uhr los. Allerdings wird die dritte Fahrt in Bochum enden. Aber es gibt die Möglichkeit, mit der S-Bahn zurückzukehren.“

Programm für Kinder und Erwachsene ab 11 Uhr in Essen-Kettwig

Die Museumsfreunde Kettwig werden Lettow zur Feier des Tages stilecht als Bahnhofvorsteher einkleiden. Die jeweils 320 Plätze sind für die erste Tour von Kettwig aus bereits zur Hälfte vergeben: „Die stehen dem Verein Kettwig hilft und Ehrengästen zur Verfügung. Aber für die anderen Touren gibt es noch Tickets.“ Offiziell eröffnet wird das Fest am Samstag, 24. September, um 10 Uhr. Bürgermeisterin Julia Jacob wird grüßen und Wolfgang Lettow die Festrede halten.

So sah der Alte Bahnhof Kettwig im Jahr 1980 aus. Foto: Renneberg

Tickets für Dampflok-Zug und Jazz-Fest Tickets für den historischen Dampflok-Zug (Hin- und Rückfahrt) kosten 20 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder ab 2 Jahren und Jugendliche und können im Bahnhofsbüro an der Ruhrtalstraße 345 gekauft werden. Kartenkontingente für Vereine und Organisation können unter 02054 939339 als Sammelbestellung entgegen genommen werden. Karten für das Jazz-Fest zum Preis von 20 Euro (reduziert 13 Euro) können telefonisch reserviert werden, sind aber auch über das Internet unter www.bahnhof-kettwig.de buchbar. Zudem gibt es Vorverkauf in den Buchhandlungen Decker und Folgner und eine Abendkasse.

Ein Videofilm soll die Bauphase in Erinnerung rufen. Ab 11 Uhr steigt dann ein Programm mit Musik, Mitmachaktionen, Vorführungen und historischen Infos für Kinder und Erwachsene. Vor dem Bahnhof locken Clown Bobori, das Kinderschminken und eine Hüpfburg in Form einer Lokomotive. Ein Drehorgelspieler und die Dixieland-Band „Climax Hot Four“ werden ebenso musikalisch begleiten wie auf der Außenbühne Saiten-Twist mit Live-Musik für Kinder und ihre Familien.

Tanzaufführungen für Groß und Klein in Essen-Kettwig

Es wird Eis und Popcorn geben, für das leibliche Wohl sorgt die Gastronomie des Bahnhofs. Pino Mammone zählt auf: „Wir haben eine kleine Karte, den Bierwagen und einen Grill. Dazu Kaffee und Kuchen sowie eine Getränkebar. Am Sonntagmorgen lade ich dann ein zum Brunch mit italienischen Köstlichkeiten.“ Drinnen gibt es bis 17 Uhr das ganze Spektrum des Kettwiger Bürger-, Sport- und Kulturzentrums zu erleben.

Auf der Bühne des großen Saals werden Tanzaufführungen gezeigt. Zunächst werden die Ballettkinder ihr Können beweisen, dann lateinamerikanische Tänzer die Bühne erobern. Heinz Schnetger sagt: „Da ist nicht nur Staunen angesagt, sondern auch fröhliches Mitmachen.“ Im Gewölbekeller gibt es einen Vortrag über 150 Jahre Bahnhof Kettwig. Ab 19.30 Uhr soll der Jubiläumsabend mit Comedian Ingo Oschmann und der Band Go Music das Fest abrunden. Einlass im großen Saal ist ab 19 Uhr, der Eintritt frei. Der Vorstand möchte mit diesem Geschenk den Bürgerinnen und Bürgern für den Zuspruch und die Treue danken.

