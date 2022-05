Altenessener „Sushi-Meister“ hat schon für Jogi Löw gekocht

Essen-Altenessen. Manh Dung Nguyen hat in Altenessen das japanisch-vietnamesische Restaurant „Gunkan“ eröffnet. Welche Gerichte er seinen Gästen serviert.

Sushi, Ramen und Currys: Mit „Gunkan“ eröffnet in Altenessen ein neues asiatisches Restaurant. Inhaber Manh Dung Nguyen setzt auf eine Mischung aus japanischer und vietnamesischer Küche.

„Ich bin Sushi-Meister“, sagt der 38-Jährige über sich selbst. Vor zwölf Jahren hat er seine Heimat Vietnam verlassen, um nach Deutschland zu kommen. Hier lebt bereits ein Teil seiner Familie, sein Onkel betreibt einen Großhandel für Lebensmittel. „Guter Geschmack liegt in der Familie“, erklärt Nguyen.

Restaurant-Inhaber aus Altenessen hat schon für Jogi Löw gekocht

Er hat sein Handwerk in verschiedenen Restaurants in ganz Deutschland erlernt, in Hamburg, Düsseldorf und Leipzig. In der Leipziger Sushibar „Shiki“ habe Nguyen die Fußballspieler des RB Leipzig bekocht, stolz zeigt er auch ein Selfie mit Ex-Bundestrainer Joachim Löw.

Mit der Eröffnung seines ersten eigenen Restaurant habe Nguyen sich nun „einen großen Traum“ erfüllt. Lange war er auf der Suche nach den passenden Räumlichkeiten – und wurde in Altenessen fündig. Das Lokal an der Altenessener Straße 450, in dem zuvor ein griechisches Restaurant untergebracht war, erfülle seine Ansprüche optimal: „Die Miete stimmt und es ist groß genug.“

Manh Dung Nguyen hat in einem Leipziger Restaurant bereits Sushi für Ex-Bundestrainer Joachim Löw zubereitet. Foto: HO

Neues Restaurant in Altenessen wurde nach Schiff benannt

Letzteres ist Nguyen besonders wichtig, schließlich beruhe sein Konzept darauf, dass die Gäste „einen langen und entspannten Abend“ in seinem Restaurant verbringen können. An dessen schwarzen Wänden hängen Fotos von Tempeln und der berühmten japanischen Kirschblüte, auf den Tischen und Fensterbänken stehen bunte Orchideen.

Einen Deko-Artikel hat Nguyen von den vorherigen Betreibern übernommen: ein großes Schiff, das namensgebend für sein Restaurant ist. Denn das japanische Wort „Gunkan“ heißt wörtlich übersetzt „Schiff“.

„Gunkan“ in Altenessen bietet verschiedene Sushi-Menüs

Auch eine Sushi-Rolle auf der Speisekarte ist danach benannt. Generell haben Gäste eine große Auswahl an verschiedenen Sushi-Kreationen, ob einzeln oder im Menü. Letzteres kostet in der vegetarischen Variante rund 15 Euro. Die Platte für Zwei gibt es für rund 37 Euro, die „Best Friend Platte“ für drei Personen kostet rund 66 Euro.

Wie Nguyen die Sushi-Rollen im Sekundentakt zubereitet, können Gäste am Tresen beobachten. „Ich mache klassisches Sushi, aber auch ganz Kreationen mit speziellen Kräutern und Gewürzen“, so Nguyen. Dabei gehe er auch auf individuelle Wünsche seiner Kundschaft ein.

In seinem neuen Restaurant „Gunkan“ serviert Manh Dung Nguyen verschiedene Sushi-Platten. Foto: Privat

Altenessener Restaurant: Currys, Frühlingsrollen und japanische Biere

Neben Sushi stehen auf der Speisekarte verschiedene Suppen, Udon-Nudeln, Currys und Tapas wie gegrilltes Lachs- oder Entenfilets und Entrecôte. Als Vorspeise können Gäste etwa Sommer- und Frühlingsrollen, Teigtaschen oder Süßkartoffeln wählen. Dazu werden japanische Biere und Tees serviert.

Nguyens persönliches Empfehlung: Tataki vom Lachs und Thunfisch. „Tataki ist eine besondere Zubereitungsart aus Japan. Der Fisch wird mariniert und kurz scharf angebraten. Von innen bleibt er aber roh“, so Nguyen. Er lege insgesamt großen Wert darauf, frische Zutaten zu verwenden und gesunde Speisen zu servieren.

150 Plätze im Restaurant Das Restaurant „Gunkan“ ist montags bis freitags ab 11.30 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr. Tische können telefonisch unter der 0201 61412459 reserviert werden. Das Restaurant bietet in mehreren Räumen Platz für rund 150 Gäste. Die Speisekarte steht online unter www.gunkan-essen.de.

