Altenessen: Mit Tango und Gesang gegen das schlechte Image

Essen-Altenessen. „Augenblick mal Altenessen“ heißt die Initiative, die sich mit verschiedenen Veranstaltungen für Altenessen einsetzt. Das ist geplant.

Rüttenscheid ist als lebendiger Stadtteil in Essen bekannt. Eine Gruppe Engagierter wünscht sich, dass Menschen das irgendwann auch über Altenessen sagen kann. Dafür organisiert das Team von „Augenblick mal Altenessen“ regelmäßig Veranstaltungen. So auch am Dienstagabend, als sich rund 20 Tanzfreudige auf dem Karlsplatz versammelten, um Tanja und Salsa zu tanzen.

Altenessenerin: „Tut dem Stadtteil gut, was Positives zu sehen“

Obwohl immer wieder skeptische Blicke gen Himmel gingen, herrschte eine freudige, erwartungsvolle Stimmung. Tonja Wiebracht, Sprecherin der Zeche Carl und Mitglied von „Augenblick mal Altenessen“eröffnete die Veranstaltung: „Ein Tänzer ist nicht wegen seiner Technik gut, sondern wegen seiner Leidenschaft“. Letztere war im Laufe des Abends immer wieder zu sehen und zu spüren. Ulrike und Siegfried Schmidt, ein tanzbegeistertes Ehepaar aus Altenessen, hatten sich bereiterklärt, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Tanzschritte näher zu bringen. Nach den ersten noch etwas ungelenken Schritten fanden sich schnell Paare zusammen und Knie und Hüften wurden lockerer.

Immer wieder blieben Passanten stehen und schauten neugierig zu. Elena Caciularu war zufällig mit ihrer 15 Monate alten Tochter vorbeigekommen. „Ich finde es schön zu sehen, dass Leben im Stadtteil ist und dass die Menschen hier zusammenhalten.“ Zusammenhalten trotz allen Schwierigkeiten – das ist etwas, das auch das Team von „Augenblick mal Altenessen“ umtreibt. „Ich finde, es tut dem Stadtteil gut, auch mal was Positives zu sehen“, meint Elke Dörre, die sich in der Initiative engagiert.

Altenessener wollen Stadtteil mit Kunst und Kultur beleben

Marita Kemper und Tonja Wiebracht haben die Gruppe vor eineinhalb Jahren ins Leben gerufen. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, den Stadtteil mit mehr Kunst und Kultur zu beleben. „Wir möchten, dass die guten Ideen der Bürgerinnen und Bürger hier im Stadtteil gehört werden“, erklärt Marita Kemper. Zu diesem Zweck finden regelmäßig Werkstatt-Gespräche statt, an denen sich interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger beteiligen – mal 20, mal sogar 50.

Rund 40 Aktive engagieren sich mittlerweile für „Augenblick mal Altenessen“. „Ich glaube, unser Erfolgsrezept ist, dass niemand regelmäßig seine Zeit opfern muss, sondern sich die Leute immer in kleinen Gruppen von sechs bis sieben Leuten für ein Projekt zusammenfinden“, sagt Marita Kemper. Dadurch sinke die Hemmschwelle, sich zu engagieren.

Tonja Wiebracht (l.) und Marita Kemper setzten sich für das Projekt „Augenblick mal Altenessen“ ein. Als nächstes steht ein gemeinsames Essen auf dem Programm. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Eine Reihe unterschiedlicher Aktionen haben sie so schon auf den Weg gebracht. Zum dritten Mal fand im März ein Fotospaziergang durch Altenessen statt. Aber auch eine Ausstellung mit Porträts von Menschen aus dem Stadtteil, ein offenes Singen vor der Alten Kirche und ein festliches Essen unter freiem Himmel hat die Gruppe organisiert.

„Altenessen tafel“ und „Altenessen tanzt“ als nächstes geplant

Neben all den Ideen hat die Initiative auch mit Herausforderungen zu kämpfen. „Der Stadtteil Altenessen leidet darunter, dass die negativen Geschichten viel öfter erzählt werden als die positiven“, erklärt Wiebracht. Kemper ergänzt: „Wir arbeiten besonders an der Vernetzung unter den Akteuren im Stadtteil. Außerdem müssen wir unsere Angebote besser bewerben, damit noch mehr Leute mitmachen.“ Was sich beide wünschen: einen Stadtteil, in dem man gerne wohnt und von dem man mit Stolz erzählt.

Dazu leistet die Initiative bald wieder einen Beitrag: Am Freitag, 18. August findet im Innenhof der Kaue ein Essen unter dem Motto „Altenessen tafelt“ statt, dann können Interessierte auch die aktuelle Fotoausstellung anschauen. Am 22. August heißt es erneut „Altenessen tanzt“ auf dem Karlsplatz. Infos und Anmeldung unter www.augenblick-mal-altenessen.de.

