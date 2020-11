Altenessen-Konferenz sagt Treffen wegen Corona-Pandemie ab

Altenessen. Die Corona-Pandemie trifft auch die Altenessen-Konferenz. Der Termin Ende November wurde abgesagt – und auch eine weitere Aktion.

Die Vorbereitungsgruppe der Altenessen-Konferenz hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Planung der Konferenz am 29. November zur Gesundheitsversorgung im Essener Norden beschäftigt.

Auf dem Programm stand ein Live-Stream an fünf Standorten in Altenessen, Vogelheim, Karnap und Katernberg, an denen Teilnehmerin kleinen Gruppen der Konferenz folgen, als auch zum weiterführenden Austausch zusammen kommen sollten. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation hält die Vorbereitungsrunde auch das geplante Hybrid-Format für nicht mehr vertretbar und hat daher entschieden, die Altenessen-Konferenz auf 2021 zu verschieben.

Die Vorbereitungsgruppe führt die begonnenen Gespräche mit der Stadtspitze, Vertretern der Ärzteschaft, Mitarbeitern und einem Institut an der Uni Essen in der Zwischenzeit unter folgenden Gesichtspunkten weiter. Dabei geht es unter anderem um die Transparenz zur Planung der Gesundheitsversorgung im Essener Norden und eine schnelle Information der Bürger zur Notfallversorgung: „Ein Plakat mit zwei Telefonnummern am Eingang des geschlossenen Marienhospitals reicht in keiner Weise“, sagt Achim Gerhard-Kemper, Sprecher der Vorbereitungsgruppe der Altenessen-Konferenz.

„Ein Stadtteil putzt sich raus“ im kommenden Jahr

Das Team der Altenessen-Konferenz betont, dass es für die Bürger über das Kontaktformular auf der Homepage erreichbar sei, die Aktion „Ein Stadtteil putzt sich raus“ ebenfalls erst im kommenden Jahr fortführen könne.

Die Altenessen-Konferenz ist ein für alle Bürger offenes Forum zum öffentlichen Meinungsaustausch über Angelegenheiten der Stadtteile Altenessen, Karnap und Vogelheim. Träger und Organisatoren der Konferenz sind die katholischen und evangelischen Gemeinden des Stadtteils, die Interessengemeinschaft Altenessen und der Essener Verbund der Immigrantenvereine. Eine Vorbereitungsgruppe aus Vertretern der Träger und engagierten Einzelpersonen organisiert die jeweiligen Veranstaltungen.

