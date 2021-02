Altenessen: Klimaaktivisten blockieren Ampeln

Essen-Altenessen. „Extinction Rebellion“-Aktivisten blockieren am Samstag, 27. Februar, Ampeln vor dem Bahnhof Altenessen. Sie setzen sich für Verkehrswende ein.

Aktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ werden am Samstag, 27. Februar, die Ampeln vor dem Bahnhof Altenessen blockieren. Ab 10.30 Uhr wollen sie die Grünphasen der Autos stören. Mit der Aktion setzen sich die Klimaaktivisten für eine Verkehrswende ein.

Bei dem sogenannten „Swarming“ (engl.: Ausschwärmen) werden die Aktivisten wiederholt für mindestens zwei Grünphasen der Autos die Fußgängerüberwege versperren. Fahrradfahrer und Fußgänger werden laut Extinction Rebellion daher nicht betroffen sein.

Bereits Ende Januar blockierte die Gruppe Ampeln in Rüttenscheid. Die Aktion in Altenessen wird nicht die Letzte bleiben. Die Essener Ortsgruppe von „Extinction Rebellion“, die sich 2019 gegründet hatte, kündigte an, Ampeln in verschiedenen Stadtteilen zu blockieren. So wollen sie möglichst viele Essener erreichen.

