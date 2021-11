Alt-Bundespräsident Joachim Gauck liest im Essener Astrakino

Essen. Bundespräsident a.D. Joachim Gauck kommt nach Essen und wirbt in seinem Buch für eine „kämpferische Toleranz“ – um die Demokratie zu bewahren.

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck kommt am Montag, 22. November, 19.30 Uhr, ins Essener Astra-Theater. Er liest aus seinem Buch „Toleranz: einfach schwer.“ Im Anschluss findet eine Diskussion mit dem Essener Weihbischof Wilhelm Zimmermann statt.

Der Bundespräsident a.D. hat Theologie studiert und viele Jahre als Pastor in Mecklenburg gearbeitet. Im Jahr 1989 war er Mitinitiator des kirchlichen und öffentlichen Widerstands gegen die SED-Diktatur und ab März 1990 Abgeordneter für das Bündnis 90 in der zum ersten Mal frei gewählten Volkskammer der DDR. Von 2012 bis 2017 war er elfter Präsident der Bundesrepublik Deutschland. In seinem aktuellen Buch wirbt Gauck für eine kämpferische Toleranz. „Ich war und bin bis heute der Meinung, dass es kein Laisser-faire geben darf gegenüber jenen, die Pluralität und Toleranz mit Füßen treten.“

Welche gemeinsamen Regeln müssen bei aller Verschiedenheit gelten?

Wie viel Andersartigkeit muss man einer pluralistischen Gesellschaft tolerieren, in der Lebensentwürfe, Wertvorstellungen, religiöse und kulturelle Hintergründe der Menschen immer vielfältiger werden und wie viel Kritik aushalten? Welche gemeinsamen Regeln müssen bei aller Verschiedenheit gelten? Gaucks Buch sei ein Aufruf an uns alle, die Toleranz zu wahren, zu schützen und aufzubauen – damit unsere Demokratie eine Zukunft hat, heißt es in der Ankündigung des Medienforums des Bistums Essen, das die Lesung veranstalt.

Der Abend findet in Kooperation mit der Pax-Bank, dem Arbeitskreis Interreligiöser Dialog im Bistum Essen und der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung im Bistum Essen (KEFB) nach den aktuelle gültigen Corona-Regeln statt.

Karten (20 Euro) sind nur im Vorverkauf beim Medienforum, Zwölfling 14, Telefon 0201 2204-274, erhältlich. Es gibt keine Abendkasse.

