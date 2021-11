Alt-Bürgermeisterin Rosemarie Heiming starb im Alter von 85

Essen. Zehn Jahre lang war sie Bürgermeisterin, über 15 Jahre saß sie im Rat: eine zurückhaltende Politikerin, die sich nie nur als „Grüßtante“ empfand.

Zehn Jahre war sie Bürgermeisterin dieser Stadt, aber – zumindest nach außen – erlebte man sie nur einmal wütend: Als bei einer CDU-internen Debatte ihr ehrenamtlicher Posten einmal mit der Belanglosigkeit einer „Grüßtante“ abgetan wurde, da fuhr auch Rosemarie Heiming aus der Haut. Das war so gar nicht der Stil der Bredeneyerin, die ihre Einsätze mit besonderem „Charme und Taktgefühl“ versah, wie Oberbürgermeister Thomas Kufen betont.

Eine zurückhaltende gewinnende Christdemokratin, die kaum Aufhebens um sich machte und als gelernte Finanzbeamtin nur mit einem nicht rechnen konnte: dass ihr der Bürgermeisterinnen-Posten in den Schoß fiel, als der gewählte SPD-OB Peter Reuschenbach 1989 sein Amt nicht annahm. Sie blieb zehn Jahre auf dem Posten, war alles in allem 15 Jahre im Rat und verließ ohne Groll die Politik. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Rosemarie Heiming im Alter von 85 Jahren am 30. Oktober verstorben.

