Als die Erde in Essen den kleinen Erich für ewig verschluckt

Die Unglücksstelle im Sommer 1930 in Essen-Altendorf: Gut zu sehen ist der immense Krater auf der damaligen Helmholtzstraße (heute Heinrich-Strunk-Straße, der Erich Moslehner (10) in die Tiefe reißt. Im Hintergrund sind Schutzmänner zu sehen. Die Straße ist in voller Breite gesperrt.

Essen. Tagesbrüche hat die Bergbaustadt Essen häufig erlebt. In diesem tragischen Fall öffnet sich die Erde und reißt einen Jungen (10) in die Tiefe.

Es ist eine unfassbar traurige Geschichte, über die buchstäblich Gras gewachsen ist. Trotzdem schnürt sie einem immer noch den Kehlkopf zu: Ein zehn Jahre alter Junge spielt an einem Sommerabend in Essen-Altendorf auf einer frisch asphaltierten Straße, plötzlich tut sich unter ihm die Erde auf und der Krater reißt ihn in die Tiefe. Dieses schreckliche Unglück ist schon vor mehr als neunzig Jahren passiert, aber die Erde hat den verschütteten Knaben seitdem nicht mehr freigegeben. Erich Moslehner, so der Name des Verunglückten, ist bei lebendigem Leib vergraben worden. Noch immer ruht er irgendwo tief vergraben in diesem eingestürzten Altendorfer Bergwerksschacht.

Der Essener Stadthistoriker und Autor Robert Welzel hat das Unglück detailliert aufgearbeitet. An der Unglücksstelle in Altendorf zeigt er alte Schwarz-Weiß-Fotos von damals. Im Hintergrund: die moderne Noweda-Hauptverwaltung. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

An diesem nasskalten, windigen Herbsttag 2021 erinnert an der Heinrich-Strunk-Straße (damals Helmholtzstraße) nichts an die Tragödie vom 19. Juni 1930. Der Essener Stadthistoriker Robert Welzel steht in Höhe der Hausnummer 82 exakt an der Stelle, an der sich das unfassbare Unglück damals ereignet. Es ist die Einfahrt neben der modernen Hauptverwaltung der Apotheker-Genossenschaft Noweda, direkt gegenüber befindet sich eine Kita, weiter dahinter die Gesamtschule Bockmühle. „Genau hier ist der Tagesbruch passiert, der den Jungen in die Tiefe gerissen hat“, sagt Welzel.

Der Tagesbruch mit dem verschwundenen Jungen elektrisiert damals die ganze Stadt

In seinem neuen Buch, dem vierten Band der „Essener Streifzüge“, erinnert er ausführlich an jenen schicksalhaften 19. Juni. Eingeflossen in seine Schilderung sind Berichte der Essener Volkszeitung und seltene Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus jenen Tagen sowie Schilderungen von Zeitzeugen. Somit ergibt sich ein recht genaues Bild vom Ablauf des Unglücks, das die ganze Stadt damals elektrisiert hat.

Die Unglücksstelle von der nördlichen Straßenseite aus gesehen: Das Bild zeigt den ca. 15 Meter tiefen Krater und dahinter Gebäude der 1928 stillgelegten Zeche Hagenbeck. Ein großes Stück des Zauns neben dem Bordstein ist mit in die Tiefe gerissen worden. Foto: Sammlung Robert Welzel

„Die Straße ist seit 1929 ausgebaut und asphaltiert worden“, berichtet Welzel. Direkt unter der Baustelle liegt ein um 1850 angelegter und 1872 stillgelegter Schacht der Gewerkschaft Neu-Schölerpad (1851-1875), deren Grubenfeld später von der Zeche Hagenbeck (1757-1928) übernommen wurde. Eine 300 Zentner schwere Dampfwalze sei mehrfach über die Unglücksstelle gerollt. Die Straßenarbeiter wollen sogar bemerkt haben, dass der Boden unter ihnen geschwankt hat, aber sie melden ihre Beobachtung nicht – ein folgenschweres Versäumnis.

„Am 19. Juni, kurz nach 20 Uhr, beobachtete zuerst der Führer der Dampfwalze den Erdrutsch“, schreibt Welzel. Ein vorbeikommender Radfahrer habe kräftig in die Pedale getreten und sich gerade noch retten können. Weiter heißt es: „Dann geriet der Bürgersteig in Bewegung und sackte ab. Der Zaun neben dem Bordstein wankte und wurde ebenfalls in die Tiefe gerissen. Ein Kind wich noch dem Radfahrer aus und versank.“ Der am Straßenrand abgestellte Kohlewagen der Dampfwalze stürzt mit in die Tiefe.

Zeugen berichten: „Ein Kind wich noch dem Radfahrer aus und versank“

Der Krater von Altendorf: Die Gaslaterne und die Mauer an der nördlichen Straßenseite sind stehengeblieben. Im Hintergrund bestaunen Schaulustige die Unglücksstelle. Das Unglück ist Stadtgespräch in Essen. Foto: Sammlung Erich Welzel

Den etwa 100 Meter tiefen Schacht habe man offenbar in halber Tiefe mit Eisenbahnschienen zugedeckt und darüber mit Beton und Kesselasche verfüllt. Vermutlich wird der Hohlraum darunter instabil und das Füllmaterial sackt im Laufe von Jahrzehnten ab. Tagesbrüche gehören genauso zum Ruhrgebiet wie Bergsenkungen. Doch der Altendorfer Krater hat enorme Ausmaße: 30 Meter Durchmesser und zwölf bis 15 Meter tief. Von Erich Moslehner, dem Jungem aus der nahe gelegenen Schönaichstraße 6, fehlt jede Spur. Er ist buchstäblich wie vom Erdboden verschluckt.

Sein Vater, ein Bergmann von der Zeche Hagenbeck, eilt verzweifelt zur Unglücksstelle und will seinen Sohn bergen. Doch die Menschen halten ihn davon ab, in den Trichter zu steigen. Er hätte selber verschluckt werden können.

Alte Fotos zeigen ein provisorische Krankonstruktion, die die Zechenverantwortlichen Tage später über dem Krater errichten, um den verunglückten Jungen bergen zu können. Auch die Höhe der Schadensersatzsumme hängt wohl davon ab. Doch offenbar ist es technisch nicht möglich, den verunglückten Knaben ans Tageslicht zu holen. Ruhe werden seine Eltern nicht finden, nie können sie auf einem Friedhof für ihn beten und Blumen auf sein Grab legen.

Schon 1930 wird angeregt, eine Gedenktafel an der Unglücksstelle aufzustellen

Eine Reihe von Legenden ranken sich um dieses tragische Unglück. So erzählt man sich später, dass das Kind mal auf einem Pferdefuhrwerk, mal auf einer Dampfwalze gesessen habe und alles in die Tiefe gestürzt sei.

Robert Welzel ist es im Laufe der Zeit gelungen, viel Licht in das Dunkel zu bringen. Nach einem WAZ-Bericht 1993 erhält er weitere Fotos von der Unglücksstelle, außerdem melden sich frühere Mitschüler Erich Moslehners und ehemalige Nachbarn. Zwei Jahre später trifft sich der VHS-Kurs „Altendorfer Geschichte(n)“ in der Gesamtschule Bockmühle, danach schreiten die Teilnehmer zum gemeinsamen Gedenken zur Unglücksstelle. Welzel erfährt, dass eine Woche nach dem Unglück in der Christuskirche eine Trauerfeier für Erich Moslehner abgehalten wird. Und eine ehemalige Anwohnerin, damals Kind, berichtet, dass man die inständige Bitte der Eltern, fortan doch bitte nur die andere Straßenseite zu benutzen, nicht befolgt habe. „Es war wohl eine Mutprobe, später direkt über die Unglücksstelle zu laufen“, so Welzel.

Kenner der Stadt- und Architekturgeschichte Essens Der vor kurzem erschienene vierte Band der „Essener Streifzüge“ trägt den Titel „Mit der VHS auf den Spuren der Moderne“, erschienen im Aschendorff-Verlag Münster (240 Seiten, umfangreich bebildert, Euro 14,95). Buchautor Robert Welzel (Jahrgang 1969) ist ein ausgewiesener Kenner der Essener Stadt- und Architekturgeschichte und Vorstandsmitglied des Historischen Vereins für Stadt und Stift Essen. Regelmäßig bietet er Führungen durch Essen an.

Die Moslehners sind irgendwann aus Altendorf fortgezogen. Schon in den 1930er Jahren sei der Ruf laut geworden, an der Unglücksstelle eine Gedenktafel für Erich Moslehner aufzustellen. „Schade, dass sie nie aufgestellt wurde“, sagt Robert Welzel leise.

