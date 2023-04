Die Alpakas von Gut Gatzweiler in Essen-Haarzopf werden in diesem Jahr nicht nur beim Yoga, sondern auch beim Speed-Dating dabei sein.

Landleben Alpaka-Dating in Essen: Hier kann man die große Liebe finden

Essen-Haarzopf. Auf Gut Gatzweiler in Haarzopf startet bald eine Kennenlernaktion mit den flauschigen Tieren. Dort kann man auch Hühnerpatenschaften übernehmen.

Auf Gut Gatzweiler in Essen-Haarzopf leben inzwischen sieben Alpakas .

. Sie sind im Juni bei einem Speed-Dating dabei.

dabei. Auch 150 besondere Hühner sind auf dem alten Hof jetzt eingezogen.

Spannende Neuigkeiten gibt es von Gut Gatzweiler in Essen-Haarzopf, Heimat von Familie Gatzweiler, sieben flauschigen Alpakas und vielen weiteren Tieren: Dort kann man nicht nur Hühnerpatenschaften übernehmen, sondern beim Alpaka-Speed-Dating auch den Partner fürs Leben finden.

Viktoria Gatzweiler wohnt mit ihrer Familie seit rund anderthalb Jahren auf dem rund 700 Jahre alten, umgebauten Hof an der Eststraße. Sie bietet dort seit vergangenem Jahr Spaziergänge mit Alpakas an. Auch Yoga-Workshops mit den flauschigen Tieren sind im letzten Sommer gestartet. Das Angebot soll jetzt fortgesetzt werden.

Speed-Dating mit Alpakas wird es in Essen-Haarzopf im Juni geben

Seit gut zwei Monaten ergänzt ein siebtes Alpaka namens Hugo die kleine Herde. „Hugo unterscheidet sich mit seiner dunklen Farbe von den anderen Tieren und läuft schon auf Spaziergängen mit“, berichtet Viktoria Gatzweiler. Anfangs habe es kleinere Rangkämpfe mit Alpaka Fritz gegeben, jetzt sei alles geklärt. Hugo halte sich nun eher an die jüngeren Tiere, alles sei friedlich. Der erste Yoga-Termin des Jahres ist für Dienstag, 18. April, 17.30 Uhr, geplant – sofern das Wetter mitspielt. Danach folgen regelmäßige Termine etwa einmal pro Woche.

Auch ein ganz neues Event plant Viktoria Gatzweiler, die immer auf der Suche ist nach neuen Ideen, bei denen sie die Alpakas einbinden kann. Das erste Alpaka-Speed-Dating soll im Juni auf Gut Gatzweiler stattfinden. Dabei haben maximal 14 Singles im Alter von 25 bis 35 Jahren die Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu machen und vielleicht sogar die große Liebe zu finden.

Beim Speed-Dating unternehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuerst einen Spaziergang mit den Alpakas an der Leine, erläutert Hofchefin Viktoria Gatzweiler. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Das Speed-Dating startet mit einer anderthalbstündigen Alpakawanderung, bei der die Frauen ein festes Alpaka führen und die Männer alle zehn Minuten das Tier wechseln. Im Anschluss bleibt laut Viktoria Gatzweiler noch genügend Zeit, um sich bei Getränken auf der Alpakawiese unweit des Flughafens Essen-Mülheim näher kennenzulernen. Termin ist Samstag, 10. Juni, 15 bis 18 Uhr. Wenn das Angebot gut angenommen wird, soll es einen zweiten Termin geben. Die Kosten betragen 45 Euro pro Person.

Alpaka Hugo ist neu in der Gruppe und hat sich inzwischen gut eingelebt. Foto: Viktoria Gatzweiler

Neues gibt es auch von den anderen Tieren auf dem Hof: Vor zwei Wochen sind 150 Hühner aus 15 verschiedenen, besonderen Rassen auf der Wiese hinter dem Blumencenter Schley eingezogen. Die „bunt gemischte Rasselbande“, wie die Hofchefin sie liebevoll beschreibt, lebt sich gerade ein. Voraussichtlich ab Anfang Mai werden die Tiere dann Eier legen. „Wir haben sie recht jung mit 14 Wochen bekommen, aber bald werden sie mit Eierlegen beginnen. Ich schaue schon jeden Tag gespannt nach.“ Die Eier werden je nach Rasse grün, mintgrün, schokobraun oder cremefarben aussehen, kündigt Viktoria Gatzweiler an. Der Verkauf der Eier werde ausschließlich am Hof stattfinden.

Interessierte können Patenschaften für Hühner übernehmen

Hühnerfreundinnen und -freunde können in Haarzopf nicht nur Eier kaufen, sondern auch einjährige Patenschaften für jeweils ein Huhn von insgesamt 30 Tieren übernehmen. Die Patenschaften beinhalten sechs bis acht Eier pro Woche über das ganze Jahr und zwei Mehrwegboxen pro Patenschaft zum Transport der Eier.

150 Hühner verschiedener Rassen leben jetzt auf Gut Gatzweiler in Haarzopf. Für die Tiere kann man Patenschaften übernehmen. Foto: Viktoria Gatzweiler

Die Paten haben exklusiven Zutritt zum Hühnerstall und können sich die Eier dort persönlich immer freitags zwischen 16 und 19 Uhr abholen. Über die Patenschaft wird eine individuelle Urkunde ausgestellt. „Die Paten tragen zum Erhalt seltener Hühnerrassen bei. Sie werden das gute Gefühl haben, zu wissen, wo ihre Eier herkommen. Bei uns können sie sich persönlich über die Haltungsbedingungen informieren, die artgerechte Haltung der Tiere auf Gut Gatzweiler unterstützen und auch ihren Kindern etwas über die Herkunft von Lebensmitteln vermitteln“, so Viktoria Gatzweiler.

Info-Tag findet am 1. Mai auf Gut Gatzweiler statt

Im Jahr seien ein bis zwei Patentreffen geplant. „Die Patenschaften eignen sich für alle, die selbst keine Hühner halten können oder möchten, sich aber sicher sein wollen, dass sie Eier aus artgerechter Haltung bekommen“, sagt Viktoria Gatzweiler.

Ein Infotag über die Patenschaften findet am Montag, 1. Mai, 14 bis 17 Uhr, an der Eststraße 98 statt. Dazu sind alle eingeladen, die sich für eine Hühner-Patenschaft interessieren, sich unverbindlich informieren oder sich die Haltungsbedingungen anschauen wollen. Eine vorherige Anmeldung unter info@alpakamomente ist erforderlich. Über diese E-Mail-Adresse sind auch Anmeldungen für das Alpaka-Speed-Dating im Juni möglich. In den sozialen Medien sind die Alpakas von Gut Gatzweiler unter alpakamomente zu finden.

