Allerheiligen in Essen: „Darf ich jetzt feiern oder nicht?“

Essen. Allerheiligen steht kurz bevor, wie in jedem Jahr fragen sich auch die Essener: „Darf ich jetzt feiern oder nicht? Das sagt die Stadtverwaltung.

„Darf ich jetzt feiern oder nicht?“ Diese Frage stellen sich vor dem Feiertag am 1. November regelmäßig zahlreiche Menschen. Die Stadtverwaltung Essen teilt im Vorfeld mit: „Es gibt durchaus ein paar Regeln, an die man sich an Allerheiligen halten muss.“

Stiller Feiertag in Essen: Keine Tanz- und keine Musikveranstaltungen an Allerheiligen

Demnach seien an dem stillen Feiertag am Mittwoch von 5 bis 18 Uhr folgende Veranstaltungen verboten: Unterhaltungsveranstaltungen jeder Art in Gaststätten – also auch Tanz- sowie Musikveranstaltungen, Märkte und gewerbliche Ausstellungen, Sportveranstaltungen, der Betrieb von Spielhallen und Wettannahmestellen.

Bedeutet auch: Weil die Feierlichkeiten am 1. November erst ab 5 Uhr verboten sind, ist es kein Problem, am 31. Oktober feiern zu gehen. Auch in Essen sind zahlreiche Halloween-Partys angekündigt.

