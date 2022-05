Allee-Center Altenessen: Warum es jetzt früher schließt

Essen-Altenessen. Das Allee-Center in Altenessen ändert die Öffnungszeiten. Warum viele Geschäfte jetzt früher schließen und welche trotzdem weiter abends öffnen.

Das Allee-Center in Altenessen hat die Kern-Öffnungszeiten geändert. Kundinnen und Kunden können seit Anfang Mai von 9 bis 19 Uhr in den Geschäften einkaufen, ein Großteil der Läden schließt also eine Stunde eher als bisher. Der im Allee-Center liegende Kaufland behält allerdings die alten Öffnungszeiten bei und ist montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Zudem gibt es weitere Ausnahmen, so dass die Kundschaft nun den Überblick behalten muss – daran gibt es auch Kritik.

Ein Grund für die verkürzten Öffnungszeiten sei, dass die Geschäfte im Allee-Center meist länger geöffnet waren als die in der Fußgängerzone der Altenessener Straße. „Wir analysieren die Besuchszeiten unserer Kunden regelmäßig und haben festgestellt, dass die Besucherfrequenzen in den letzten Stunden am Abend nach 18 Uhr im Vergleich zu den übrigen Tageszeiten relativ gering sind“, teilt Center-Managerin Andrea Schwenke auf Nachfrage der Redaktion mit. Weiter sagt sie, dass damit dem Wunsch einiger Läden nachgekommen werde.

Bei den Öffnungszeiten werden im Allee-Center Ausnahmen gemacht

Einige Ausnahmen gibt es jedoch bei den Öffnungszeiten. Dazu zählt der Discounter Kaufland, aber auch einige der Einzelhändler. So bleiben zum Beispiel TK Maxx, Takko, dm, Rossmann, Euroshop und die AEZ Apotheke unverändert bis 20 Uhr geöffnet. Zusätzlich werden einige der ansässigen Gastronomen die Kunden ebenfalls bis 20 Uhr bedienen.

Diese Ausnahmen würden gemacht, da es sich um Geschäfte handele, die auch spät am Abend noch immer gut besucht werden. Diese Läden wollen „weiterhin bis 20 Uhr für die Kunden da sein“, sagt die Centermanagerin.

Reaktionen der Kunden fallen unterschiedlich aus

Die Reaktionen der Kunden seien sehr unterschiedlich gewesen. Schwenke erzählt, dass die meisten die verkürzten Öffnungszeiten nachvollziehen können und als positiv empfinden. Andere allerdings wünschen sich einheitliche Öffnungszeiten, die seit Beginn der Corona-Pandemie unterschiedlich sind.

Wichtig sei Schwenke allerdings, dass sich die Kunden auf die neuen Öffnungszeiten zwischen neun und 19 Uhr verlassen können. Die Centermanagerin sagt, dass die Verkürzung auch den Geschäften helfe, da die Arbeitszeiten attraktiver werden und so die Suche und das Halten nach gutem Personal einfacher sei. Dass vereinzelte Läden länger geöffnet haben, „ist dann sozusagen ein „Goody“ für diejenigen, die nochmal schnelle Erledigungen am Abend machen müssen.“

