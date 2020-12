Präsenzgottesdienste Alle Weihnachtsgottesdienste in Essen sind in 2020 abgesagt

Essen Es wird im Corona-Jahr 2020 keine Präsenzgottesdienste in Essen geben. Mit St. Lambertus hat auch die letzte kath. Pfarrei abgesagt.

Es wird im Corona-Jahr 2020 keine Weihnachtsgottesdienste in Essen geben, zumindest nicht vor Ort in den Gemeinden. Mit der Pfarrei St. Lambertus hat am Vormittag auch die letzte katholische Pfarrei bekanntgegeben, auf Präsenzgottesdienste verzichten zu wollen. Durch diese Entscheidung fallen nun doch die geplanten Gottesdienste in St. Lambertus, St. Theresia, St. Ludgerus, St. Hubertus und St. Andreas aus.

Pfarrer Olaf Deppe teilte dazu am Dienstagvormittag mit: „Ich habe dazu nochmals den Kirchenvorstand, die Mitglieder des Pastoralteams und den Pfarrgemeinerat gefragt und wir haben namentlich abgestimmt. In jedem der Gremien ergab sich eine große Mehrheit dafür, die Gottesdienste ausfallen zu lassen.“

Auch die evangelischen Gemeinden verzichten auf Präsenzgottesdienste

In den evangelischen Kirchengemeinden bietet sich das gleiche Bild. „Alle 26 Kirchengemeinden des Kirchenkreises Essen haben in den vergangenen Tagen entschieden, die Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr ausschließlich digital – auf YouTube, per Zoom – oder auch als Telefon-Gottesdienst und weitere alternative Formen zu verkünden“, heißt es.

Die erste Essener Gemeinde, die Gottesdienste über die Feiertage abgesagt hatte, war die evangelische Gemeinde Haarzopf-Fulerum. (jop)

Wir aktualisieren diesen Artikel, auch im Hinblick auf Alternativangebote der Gemeinden.

