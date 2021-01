Alkoholisierter Autofahrer verursacht schweren Unfall

Bei dem Unfall auf der Ernestinenstraße wurde am Silvestertag ein Radfahrer schwer verletzt.

Essen Bei dem Auffahrunfall in Essen-Frillendorf wird ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Die Polizei vermutet hohe Geschwindigkeit als Ursache.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Silvestertag in Essen-Frillendorf ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des beteiligten Autos alkoholisiert am Steuer saß. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag (31. Dezember) auf der Ernestinenstraße Ecke Frillendorfer Straße. Ein 29-Jähriger Skodafahrer fuhr nach Polizeiangaben auf einen Mazda auf, der an einer roten Ampel wartete. Vermutlich war der 29-Jährige mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bei dem Auffahrunfall wurde auch ein Radfahrer (44) erfasst, der auf dem Fußgängerweg an der Ampel stand. Der Mann verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch die Wucht des Aufpralls und herumschleudernde Teile wurden auch Autos auf der Gegenfahrbahn beschädigt.