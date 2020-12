Feuer Alfredstraße in Essen gesperrt: Auto brannte komplett aus

Essen. Ein Auto hat auf der Essener Alfredstraße am Dienstagmorgen (15.12.) gebrannt. Die Straße musste in Richtung Innenstadt gesperrt werden.

Die Alfredstraße ist am Dienstagmorgen (15.12.) in Fahrtrichtung Essener Innenstadt gesperrt gewesen, Grund war ein brennendes Auto in Höhe der Wegener Straße. Um 8.16 Uhr ging der Hinweis bei der Polizei ein, die Feuerwehr löschte daraufhin das brennende Auto.

Die Alfredstraße war laut einer Polizeisprecherin am Morgen zwischen 30 und 45 Minuten gesperrt. Warum der Wagen in Brand geraten war, konnte die Polizei auf Nachfrage noch nicht sagen, die Kripo ermittelt.

