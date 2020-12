Alexander Krichel erklingt per Stream aus Essens Konzerthaus

Essen. Adventskonzerte in der Philharmonie Essen finden Corona-bedingt digital statt. Pianist Alexander Krichel spielt am 3. Advent Beethoven und Liszt.

Schon beim Weihnachtskonzert am 12. Dezember gab es 12.000 Aufrufe, begeisterte Online-Zuschauer und zahlreiche Likes für ein Projekt mit Strahlkraft: Die Adventskonzerte in der Philharmonie Essen müssen in diesem Jahr Corona-bedingt digital stattfinden. Und vom Publikum werden sie inzwischen vermehrt angenommen. Viel Zuspruch dürfte auch das nächste Stream-Programm am Samstag, 19. Dezember finden. Dann wird das Konzert mit Star-Pianist Alexander Krichel ab 20.15 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Essener Philharmonie ausgestrahlt.

Der Musiker hätte eigentlich am 8. Dezember in Essen vor Publikum auftreten sollen. Das Konzert konnte wegen der Pandemie nicht stattfinden. Nun will Krichel sein Publikum per Streaming begeistern. In seinem letzten Solo-Recital dieses Jahres widmet sich Krichel dabei noch einmal dem großen Jubilar Ludwig van Beethoven.

Alexander Krichel: „Für mich ist das ein perfekter Jahresabschluss“

Im Zentrum dieses Konzertes, das wenige Tage zuvor im Alfried Krupp Saal aufgenommen wurde, steht Beethovens Sonate op. 31 Nr. 2, besser bekannt als „Sturm-Sonate“. Außerdem interpretiert Krichel Robert Schumanns Klavierzyklus „Kreisleriana“ und Franz Listzts „Venezia e Napoli“ aus den „Années de Pèlerinage“. „Für mich ist das ein perfekter Jahresabschluss nach den durchwachsenen letzten Monaten – und ich hoffe, dass sich das auf unser Online-Publikum überträgt“, betont Krichel. Beethovens „Sturm-Sonate“ begleitet den Pianisten bereits durch das gesamte Konzertjahr. „Es ist ein Stück, das in seiner ganzen Form sehr zur derzeitigen Situation passt“, findet er. „Die großen Unterschiede zwischen Stille und furioser Wildheit gerade im ersten Satz symbolisieren gut, was 2020 mit uns Künstlern gemacht hat.“

Schon einen Tag später geht es weiter im Programm. Dann tritt das Blechbläser-Quintett der Essener Philharmoniker zum „Christmas Brass“ an. Zu hören sind am 20. Dezember ab 11 Uhr neben Bachs d-Moll-Konzert (BWV 596) unter anderem auch Miniaturen aus Tschaikowskis „Nussknacker“-Suite. Auch dieses Konzert wurde bereits aufgezeichnet.

Alle Konzertvideos sind auf dem YouTube-Kanal der Philharmonie Essen unter www.youtube.com/PhilharmonieEssen_TUP sowie über die Websites der Philharmonie und der Essener Philharmoniker erreichbar. Ein Großteil der Konzerte wird auch kurze Zeit nach dem jeweiligen Premieren-Stream für einen begrenzten Zeitraum aufrufbar sein.