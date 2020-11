Aldi schließt Filiale im Essener Stammhaus – nach 101 Jahren

Essen. Nach über 100 Jahren schließt Aldi die Filiale im Geburtshaus der Aldi-Gründer in Essen-Schonnebeck. Am Samstag ist zum letzten Mal geöffnet.

Nach 101 Jahren Lebensmittelhandel im Geburtshaus der Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht schließt die Unternehmensgruppe ihre Filiale im Essener Stammhaus . Das inzwischen viel zu kleine Geschäft in der Huestraße 89 im Stadtteil Schonnebeck werde am Samstag (28.11.) um 16 Uhr zugemacht, sagte ein Sprecher von Aldi Nord am Freitag.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Eine mehr als doppelt so große Filiale werde in unmittelbarer Nähe am 10. Dezember um 7 Uhr eröffnen. Mit Bildern und Texten werde in der neuen Filiale auf die Tradition hingewiesen. Auf den neuen Markt werde auch die interne Bezeichnung „Filiale Nummer 1“ übertragen.

Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert und die neue Filiale wird mit einer sogenannten Wärmerückgewinnungsanlage ausgestattet, die den Marktraum im Zuge einer sogenannten Betonkern-Aktivierung kühlen und beheizen kann. „So kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus“, erklärte Aldi-Nord-Sprecher Axel vom Schemm unserer Redaktion im Oktober .

Erster Aldi-Laden war ein Backwarenhandel

Der erste Laden der Unternehmerfamilie Albrecht war zunächst ein Backwarenhandel, den die späteren Eltern von Karl und Theo 1913 im heutigen Essener Stadtteil Schonnebeck eröffneten. Er befand sich in der heutigen Huestraße 87, in Anna Albrechts Elternhaus. Im Frühjahr 1919 verlegten die Albrechts ihr Geschäft ins benachbarte Wohn- und Geschäftshaus Nummer 89, das das Ehepaar kaufte. Den neuen Laden nannten sie „Kaufhaus für Lebensmittel Karl Albrecht“. In dem Haus sind die Söhne Karl und Theo geboren und aufgewachsen. Die erste Discount-Filiale unter dem Namen Aldi öffnete 1962 in Dortmund.

Das Stammhaus in der Huestraße 89 bleibt laut dem Sprecher in Besitz der Unternehmensgruppe. Die Gewerberäume sollen neue Nutzer bekommen. (dpa)