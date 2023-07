Essen. In Essen füllt Aldi Schultüten für Erstklässler gratis, in Filialen liegen Bastelbögen aus. Bei der Ankündigung gab es aber eine Panne.

Aldi Nord hat angekündigt, im Essener Stadtgebiet kostenlos Schultüten zu füllen. Die so genannte „Back-to-School-Aktion“ ist angelaufen, auch unsere Redaktion hatte in der Zeitung über sie berichtet. Nach der Ankündigung häufen sich bei unserer Redaktion aber die Zuschriften, dass nicht in allen Essener Filialen Bastelbögen für die Schultüten ausliegen.

Und tatsächlich: Auch bei Aldi Nord selbst haben sich einige enttäuschte Menschen gemeldet. Das berichtet eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage.

Aldi Nord verschickte Ankündigung mit falschem Link

Der Grund für die Verwirrung: In der ursprünglich von Aldi Nord verschickten Pressemitteilung zur „Back-to-School-Aktion“ sei ein falscher Link hinterlegt gewesen. Eine Panne. Über diesen gelangte man nicht nur zu einer Übersicht der tatsächlich teilnehmenden Essener Filialen. Stattdessen erreichte man eine Seite, auf der sämtliche Essener Aldi-Filialen aufgelistet waren – ein sogenannter Filter „Schulaktion“ war offenbar nicht gesetzt worden. „Diese Handlungsaufforderung war nicht klar ersichtlich“, schreibt Aldi Nord und weiter in Richtung unserer Redaktion: „Wir möchten uns in aller Form bei Ihnen entschuldigen, sollten Fehlinformationen an Ihre Leserschaft veröffentlicht worden sein.“

In welchen Essener Filialen liegen die Bastelbögen aber nun tatsächlich aus? In insgesamt 29 von den insgesamt 38 Aldi-Nord-Märkten im Stadtgebiet (Details weiter unten).

Aldi-Schultüten-Aktion: Selbstgebastelte Tüten werden am 7. und 8. August gefüllt

Wie funktioniert die Aktion genau? In den Filialen, die sich an der Aktion beteiligen, sollen nach Unternehmensangaben Bastelbögen für Schultüten für Erstklässler ausliegen. „Alle Erstklässler sind herzlich eingeladen vorbeizukommen und mit uns ihre Schultüte zu gestalten“, heißt es dazu im Netz.

Wenn diese Zuhause fertiggebastelt werden, sollen sie am Montag (7.8.) und Dienstag (8.8.) mit Produkten der Aldi-Eigenmarken kostenlos gefüllt werden – etwa mit Müsliriegeln, frischem Obst oder zuckerarmen Getränken.

Diese Filialen machen nach Angaben von Aldi mit: Alte Bottroper Straße 98, Aktienstraße 42, Altendorfer Straße 226, Dahlhauser Straße 177-179, Donnerstraße 228-240, Feilenstraße 3, Frintroper Straße 422, Fulerumer Straße 221-223, Heinrich-Held-Straße 39, Hubertstraße 20, Karnaper Straße 177, Katernberger Straße 48-50, Katzenbruchstraße 78, Keplerstraße 88-92, Korthover Weg 57-59, Lierfeldstraße 5, Montebruchstraße 19, Mörgekenweg, Natorpstraße 26-30, Papestraße 42, Ruhrtalstraße 99, Rüttenscheider Straße 62-64, Saatbruchstraße 55, Schederhofstraße 125, Steeler Straße 187, Steeler Straße 466, Twentmannstraße 7-11, Wilhelm-Nieswandt-Allee 198, Wolfbanksring 30. Übersicht im Internet unter: aldi-nord.de/lokal/schulstart.html/l/essen/s?Action=Schulaktion

