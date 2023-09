Aldi in Essen mit Schusswaffe überfallen – Täter flüchtig

Zwei bewaffnete Täter haben am Donnerstagabend (28.9.) den Aldi-Markt in Essen-Kray überfallen.

Essen. Zwei bewaffnete Täter haben am Donnerstagabend einen Aldi in Essen überfallen. Sie flüchteten mit der Beute, ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Mit einer Schusswaffe haben Kriminelle am Donnerstagabend (28. September) den Aldi-Markt in Essen-Kray überfallen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, stürmten zwei bewaffnete Täter gegen 20.15 Uhr den Discounter an der Straße Am Bocklerbaum. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei ist am Abend mit mehreren Kräften vor Ort. Nach den beiden Tätern werde derzeit mit einem Hubschrauber gefahndet, so ein Sprecher der Polizei. Sie hätten Bargeld entwendet, die Höhe des Betrags sei aber noch nicht bekannt.

