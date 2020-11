Aldi finanziert einen ganzen Kreuzungsumbau in Essen Karnap

Aldi Nord baut hinter Burger King an der Karnaper Straße 177 eine neue Filiale. Noch sieht man nur den Rohbau mit einer Fläche von 800 Quadratmetern, der Rest ist Baustelle. Doch das Weihnachtsgeschäft will sich das Unternehmen nicht entgehen lassen. „Die Neueröffnung planen wir für die zweite Dezemberhälfte“, sagt Aldi-Sprecher Axel vom Schemm. Wer dort einkaufen möchte, muss jedoch von der Karnaper Straße abbiegen. Um das zu erleichtern, soll die Kreuzung zur Stinnesstraße auch direkt umgebaut werden – finanziert durch Aldi.

„Das ist ungewöhnlich“, erklärt Hans-Wilhelm Zwiehoff, zuständiger Bezirksbürgermeister. „Die Kreuzung ist immer eine Problemkreuzung gewesen.“ Zuletzt habe es an Lösungsmöglichkeiten und auch am Geld gehapert. Letzteres kommt jetzt – quasi als Geschenk – von Aldi selbst. Die Kunden sollen es schließlich so leicht wie möglich haben. Die Stinnesstraße sei verkehrsbelastet, weil sie als Hauptverkehrsroute nach Gelsenkirchen gelte und zudem ein Kindergarten an der Straße liegt.

Die Kreuzung zur Karnaper Straße ist bisher nicht durch eine Ampel geregelt, das Abbiegen also mitunter zeitraubend. Hinzu kommt: Wer die Karnaper Straße queren will, um zu Burger-King oder Aldi zu kommen, muss einen kleinen s-förmigen Bogen fahren und die Straßenbahnschienen queren, weil die Kreuzung nicht ganz gerade ist.

Weitere Neueröffnungen Aldi-Nord errichtet derzeit mehrere Filialen quer durch das Stadtgebiet, einige werden erneuert. In Schonnebeck eröffnet ein Markt Mitte Dezember, in Heisingen im kommenden Jahr, an der Steeler Straße in Huttrop wird umgebaut. Hintergrund ist auch die Modernisierung des Aldi-Nord-Filialnetzes . Das beinhaltet eine hellere Atmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren.

Der Fahrbahnverlauf wird jetzt angepasst, so dass die beiden Straßen sich künftig gegenüber liegen. Zusätzlich wird eine Ampel installiert, bei der die Straßenbahn im besten Fall eine Vorrangschaltung bekommt. „So soll der Verkehr besser und sicherer zu regulieren sein“, erklärt vom Schemm. Davon würden insbesondere Verkehrsteilnehmer profitieren, die aus der Stinnesstraße herausfahren. Baubeginn an der Kreuzung soll im Frühjahr sein, die Bezirksvertretung hat das Vorhaben in ihrer konstituierenden Sitzung am Dienstag, 24. November, auf der Tagesordnung.

Der andere Aldi an der Alten Landstraße, nur einen Steinwurf von der neuen Filiale entfernt, wird wenige Tage vor der Neueröffnung an der Karnaper Straße geschlossen.

