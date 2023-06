Zwei Löschzüge der Essener Feuerwehr sind Freitagmittag (30. Juni) in die Hülsmannstraße in Borbeck geeilt. In einem Patientenzimmer des Philippusstifts gab es eine Verrauchung.

Feuerwehr Alarm im Philippussstift in Essen: Handy-Akku gerät in Brand

Essen. In einem Patientenzimmer des Philippusstifts in Essen-Borbeck ist es am Freitagmittag zu einer Verrauchung gekommen.

Die Essener Feuerwehr ist am Freitagmittag (30. Juni) zu einem Einsatz im Philippusstift in Borbeck ausgerückt. Der Grund: In einem Patientenzimmer waren ein Handy-Akku beziehungsweise das Ladegerät aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der Rauchentwicklung sei die Brandmeldeanlage ausgelöst worden, so ein Feuerwehrsprecher. Der Alarm sei um 13.10 Uhr aufgelaufen. Zwei Löschzüge seien daraufhin zum Einsatz in die Hülsmannstraße geeilt.

Viel zu tun gab es allerdings nicht. Das Patientenzimmer sei gründlich gelüftet worden. Wenig später konnten die Einsatzkräfte schon abrücken.

