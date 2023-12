Alarm bei Stauder in Essen: Feuerwehr eine Stunde im Einsatz

Essen. Bei Abbrucharbeiten auf dem Firmengelände an der Stauderstraße ist Dämmstoff in Brand geraten. Kohlendioxid verhinderte Schlimmeres.

Brandalarm in der Stauderbrauerei in Essen-Altenessen: Weil am Dienstag Dämmstoff auf dem Firmengelände an der Stauderstraße kokelte, war die Feuerwehr rund eine Stunde im Einsatz.

Wie deren Sprecher Christian Schmücker am Mittwochmorgen erklärte, sei am Nachmittag bei Abbrucharbeiten mit einem Plasmaschneider eine Schweißperle mit dem Material in Kontakt geraten und habe es entzündet. Da es ziemlich aufwendig gewesen sei, an den Glutherd heranzukommen, habe der Einsatz länger gedauert. Eingeblasenes Kohlendioxid löschte den Schwelbrand schließlich. (j.m.)

