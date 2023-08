Am Essener Hauptbahnhof ist das Reisezentrum vorübergehend evakuiert und geschlossen worden.

Bundespolizei Alarm am Hauptbahnhof Essen: Polizei evakuiert Reisezentrum

Essen. Ein herrenloses Gepäckstück hat an der Südseite des Hauptbahnhofs für eine Schließung des Reisezentrums gesorgt. Entschärfer gaben Entwarnung.

Die Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof kommt nicht zur Ruh’: Nach dem Suizidversuch am Mittwoch und der Vollsperrung hat es am Donnerstagmittag einen neuen Großeinsatz gegeben.

Weil gegen 11.20 Uhr ein herrenloses Gepäckstück auf dem Parkplatz an der Südseite entdeckt worden ist, hat die Behörde das dortige Reisezentrum vorsorglich evakuiert und schließen lassen.

Wie Bundespolizeisprecher Hendric Bagert erklärte, seien Entschärfer alarmiert worden, um den Koffer zu untersuchen. Die Konnten etwa eine Stunde später Entwarnung geben. Das Reisegepäck wurde durchleuchtet und war ungefährlich. Es fand sich sogar ein Ausweis, so dass der Koffer seinem Besitzer zugeordnet werden kann, so Bagert.

Das Reisezentrum konnte gegen 12.30 Uhr seinen Betrieb wieder aufnehmen. Der Bahnverkehr war von den etwa einstündigen Sicherheitsmaßnahmen nicht betroffen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen